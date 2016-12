Colțul Troll-ului - Fuga în Germania macht frei

Lumea are un mod bizar de-a fi. Se întâmplă zilnic niște lucruri atât de improbabile încât ajungi să vezi o comedie absurdă la TV și să ți se pară banală. Uitați-vă la nemți. Industriașii cu greutate, care au susținut mașinăria de război a Germaniei, au reconstruit țara și au prosperat fără a fi acuzați vreodată de crime împotriva umanității, exportă acum armament într-o mare, mare veselie. Tancurile, rachetele și armele automate își joacă rolul în Orientul Mijlociu și cauzează un exod al localnicilor. Refugiații goniți de rachetele nemțești (printre altele, evident) vin și bat la poarta Europei, iar Germania face împărțeala. Tu iei 1.000, tu iei 10.000, tu le deschizi cont bancar. O da, Germania a aprobat miercuri o lege care le va permite sutelor de mii de refugiați să deschidă mai ușor conturi bancare. Conform noii prevederi, toate persoanele vor avea acces la servicii bancare de bază, inclusiv cele fără locuință și cele aflate sub protecția Convenției de la Geneva pentru Refugiați. De ce fac asta? Simplu. În Germania îți trebuie cont bancar ca să te angajezi undeva. Acolo ți se virează leafa, de-acolo își ia Fiscul partea, acolo e transparență și control. Practic, rachetele și tancurile generează un câștig dublu - industriașii plătesc taxe și, prin munca lor, aduc contribuabili noi în țară. Dacă ar fi să avansăm ipoteze (fie ele naive), am putea spune că ăsta a fost planul de la bun început. Până la urmă, lumea are un mod bizar de-a fi.