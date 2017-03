Colțul Troll-ului - „Fură balena albastră!“, jocul politicienilor români

„Balena albastră“ înoată mult mai adânc decât ai crede. Nu-l joacă doar copiii emo, ci și politicienii români, după cum relevă o investigație a tolomac.ro. Vorbim despre un add-on al Blue Whale, cuplat cu mod-uri create de câțiva utilizatori frecvenți ai subreddit-ului „F**k da system!“, dedicat politicienilor cu spirit de aventură și lipsă totală de bun simț. „Vrei vilă la Snagov, limuzină de lux, un cont gras în bancă și prânz zilnic de minimum 1.000 lei, toate sub acoperire, pe numele unui nepot de gradul II, cât să n-aibă fraierii ce să-ți facă atunci când te prind cu șpaga-n gură?“ - așa sună SMS-ul introductiv, cu care-s momiți aleșii din România. Numele sender-ului este V1d34nU, iar numărul de telefon, imposibil de „trăcuit“, e un cifru care poate fi aplicat apoi Constituției României, pentru obținerea primului set de instrucțiuni - „Fă tot posibilul să fii ales. Campanie agresivă, denigrare, minciună, pungi cu brichete, șpăgi de 50 lei către pensionari, dezgroapă morții, dacă e musai, populism prost, promisiuni exagerate, participări la talk show-uri sinistre“. Al doilea SMS este un reply automat la mesajul „Vreau palate de aur, m**e la sclavi!“, trimis de politician la numărul 7.666 (20.000 euro + TVA, pe lângă tariful standard din rețeaua de telefonie mobilă) - „Dă o lege care să te avantajeze pe tine și, în mesajul de promovare de pe Facebook, jignește cel puțin trei categorii sociale afiliate, în mod tradițional, opoziției“. Provocările trei și patru sunt simple; servesc drept time-out, pauză de relaxare - „Cere șpagă de 5.000 euro primei persoane care-ți intră-n birou în a treia zi de marți a lunii“ și „Mergi cu amanta/amantul în insulele Mauritius, cu bani devalizați din fondul umflat de protocol al ministerului de care aparții. Postează pe FB un clip semi-porno, făcut în piscina unei vile cochete“. Challenge-ul final, însă, e cel mai cool - „După un an la putere, fă tot posibilul să determini un român obișnuit, familist, muncitor și fraier, să se sinucidă (preferabil dându-și foc în fața ministerului). Dacă reușești, te pensionezi anticipat și te retragi pe malul lacului. Dacă nu, mai stai un mandat“.