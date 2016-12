Colțul troll-ului - Ghici de ce scade fiscalitatea și avem ministru nou la Interne!

Nu mai e un secret nici pentru bunicile de la țară care încă mai cred că președintele României e Ion Iliescu faptul că, în an electoral, politicienii sunt loviți de patima grijii față de omul de rând. Dacă aud des că se propun proiecte care scad fiscalitatea, cresc salariile, îmbunătățesc serviciile publice, e semn că trebuie să mă încălzesc pentru pus ștampila. Notă pentru sine: nu te lua după proiectele astea, pentru că, dacă sunt deja puse în aplicare de Guvernul în funcție, e clar că vor fi modificate imediat după alegeri fie de aceiași miniștri, fie de concurență, pe motiv de constrângeri bugetare și te miri ce deficit apărut de nicăieri. Dacă se schimbă și ministrul de Interne, e timpul să începi să cauți candidați pentru care ai forța să catadicsești un vot. Alegerile sunt mai aproape decât crezi. Probabil s-a stabilit și data.

Așadar, pregătiți-vă, oameni buni. Marți am primit două semne bune. 1. Avem ministru nou la Interne - unul care e civil, se va retrage imediat după alegeri, nu va candida la nimic și a fost până acum mâna dreaptă a premierului Cioloș - șeful Cancelariei. Nu știu dacă e chiar o veste bună că avem la cârma ministerului pe unul care pare a fi pus acolo la sacrificiu și nici nu are intenția de a continua în politică. 2. Senatorul Cristiana Anghel a propus ca statul să nu mai impoziteze cu 16% pensiile mai mari de 1.050 de lei. Uau! Adică statul nu mai suprataxează banii dați celor ieșiți onorabil din câmpul muncii, adunați din impozitele celor activi. Le-a luat doar câțiva ani politicienilor să-și dea seama de aberație... Probabil că impozitul ăsta va reveni din ianuarie 2017, sub altă formă. Ca taxa de primă înmatriculare a lui Tăriceanu (coleg cu Anghel în ALDE), care cum e scoasă pe tușă se dă de trei ori peste cap și revine cu alt nume.