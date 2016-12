Colțul Troll-ului - Iarna, acest ninja care ne omoară

Iar e iarnă, of. S-a insinuat ca un ninja în spatele nostru și, ca de obicei, ne-a luat printr-o mare surprindere. Nisip pe străzi la prima oră? Ce-i aia? Curent în sate? Nicio șansă. Dă-i încolo de rurali! Au și ei curent de un an, de când au fost racordați, și s-au obișnuit deja cu binele. Bagă lumânări, taică, cum ai făcut în ultimii 25 de ani. Internet.... page failed too load. Niet conexiune, căci bate vântul și îngheață fibra optică. Autostrada - primul drum care se închide, pentru că... motive. Pe ea sunt prinși 19 oameni extrem de deștepți. O echipă de presă merge la fața locului, dar nu le pune întrebarea corectă. Așa ar fi fost OK - „Sunt 20 de milioane de români. Cum vă simțiți știind că sunteți unul dintre PUȚINII 19 care au reușit să fie prinși pe autostradă la prima ninsoare a anului? Ar trebui să vă simțiți al naibii de special, căci faceți parte dintr-un grup select“. În altă parte, un primar notează amuzat că, la fiecare ninsoare, mai câștigă niște experiență. Acum, la a 200-a ninsoare din orașul respectiv, oamenii au învățat că e OK să ieși devreme cu autospecialele, preventiv, gen. Peste alte 200 de ninsori... nici n-o să mai ningă, atât de bine o să fie. Alți primari închid orașul, înainte ca locuitorii să ajungă acasă. Dormi pe drum, muncitorule! Cin' te-a pus să lucrezi în alt oraș? Salariul infim de-aici? Lipsa de joburi? Ești un hater, asta ești. În unele zone ar merge, ce-i drept, să institui lege marțială, să nu se mai aventureze debilii cu Dacii 1310 pe drumurile județene din mijlocul câmpului. Nu de alta, da' pui ambulanța pe drumuri 100% aiurea. Se chinuie paramedicii și pompierii să salveze unele specimene pe care selecția naturală îi va prinde oricum, cât de curând, când vor bea soluție de desfundat țevile.