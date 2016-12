Colțul Troll-ului - În România, până și cookie-urile sunt abuzive...

12:33:32 / 03 Iunie 2016

copie dupa date personale

Ce se intimpla cu firmele de transport persoane pe ruta CTA-Bucuresti,care, pentru a-ti acorda reducere la costul biletului ,te obliga sa le dai o copie dupa actul de identitate in care sint trecute toate datele tale persoanale,inclusiv adresa. Soferul si dispecerul nu au fost in stare sa-mi raspunda daca socitetatea SIMPATRANS are aprobare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Va rog,faceti o investigatie in acest sens , avind suspiciunea rezonabila ca societatea face un abuz solicitind copie dupa datele personale. Cred ca si celelalte firme de transport sint in aceeasi situatie.