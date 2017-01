Colțul Troll-ului - Ioana „Din tot sufletul“ Petrescu lovește din nou. Pe lângă

Miniștrii vin și pleacă și nimănui nu-i pasă. Până la cine știe ce anchetă a DNA, cel puțin. Unii țin însă morțiș să nu treacă cuminți în obscuritate. E cazul Ioanei „Din tot sufletul“ Petrescu. O mai țineți minte? Clar! E fata care acoperea deficitul bugetar cu unicorni pictați cu stele verzi și curcubee scuipate de angajații roz ai administrațiilor fiscale. A avut o șansă, n-a făcut mare lucru. Că n-a putut, că n-a vrut, că n-a fost lăsată. Asta chiar nu contează. Că tot e sezonul Star Wars, o să îl citez pe marele Yoda - „Do or do not. There is no try“ (hai și cu traducerea aproximativă, că nu se știe niciodată – „Faci sau nu faci. Nu încerci”). Deci, Ioana „Din tot sufletul“ Petrescu vrea să ne spună ceva - nu mai ia în calcul nominalizarea pentru postul de vicepreședinte al Băncii Europene pentru Investiții. OK! Mulțumim pentru informație. Nu ne pasă! Nimănui nu-i pasă de Banca Europeană pentru Investiții. 99% dintre oameni află acum de existența ei. Iar restul de 1% știu pentru că fostul vicepreședinte român, Mihai Tănăsescu, e urmărit penal de DNA în dosarul Microsoft. În pură teorie, România ia bani de la BEI și face diverse lucruri interesante. Gen autostrăzi, iar noi am reușit să construim -9 kilometri anul ăsta. Da, e cu minus... Sau spitale, sau școli, sau diverse alte lucruri utile pentru societate, dar care, vorba aceea, lipsesc cu desăvârșire. În lipsa unui vicepreședinte român, Tănăsescu fiind în concediu forțat din 2014, România a accesat doar 590 milioane euro, mai puțin decât Bulgaria (610 milioane euro). Ca să punem lucrurile în perspectivă, Spania a luat vreo 11 miliarde. Revenind la Petrescu. Ia ghiciți de ce nu mai vrea la BEI! Pentru că mandatul i s-ar încheia în 2016 și n-ar avea timp să facă nimic util pentru România, țară pe care o iubește din tot sufletul. În caz că nu ați înțeles mesajul dintre rânduri - ea nu va ocupa un post călduț și bine plătit doar pentru CV. Ea chiar vrea să facă ceva. Mulțumim, Ioana, că nu ești „româncă“! Drept răsplată, repetă după noi, că asta nu se învață la Harvard - nimănui nu-i pasă!