Colţul Troll-ului - Kim Jong-unu, Kim Jong-doi, faceţi toţi la fel ca noi!

E un film vechi, de prin anii ’50, „The mouse that roared”, în care o starletă falită declară război Americii, fiindcă auzise că învinşii primesc compensaţii materiale. Printr-un concurs de împrejurări, America pierde războiul, iar starleta ocupă insula Manhattan şi pune mâna pe temutul „buton roşu”. Când, ce să vezi? Bomba atomică e stricată. De fapt, n-a funcţionat niciodată. Din dorinţa de a menţine pacea mondială, protagonista alege să nu divulge secretul. Cam aşa şi cu ameninţările curente ale Coreei de Nord. Când s-a aflat că Phenianul a mai mutat o rachetă la graniţă, prima reacţie a fost „Oare cât placaj s-a consumat?” Nu asta e ameninţarea. O rachetă nu ocupă o ţară, nu dărâmă un guvern, nu distruge civilizaţia vestică. Doar generează un răspuns din partea celor atacaţi. Iar dacă ţara lui Kim Jong-un e la nivel de Rambo I când vine vorba de tehnologie militară, SUA şi Coreea de Sud sunt un fel de Star Wars. Dacă şi-ar pune mintea cu megalomaniacul Kim Jong-un, probabil că în două ore ar zbura de pe hartă întreaga Coree de Nord. Şi nu trebuie să cadă vreo bombă în Washington pentru asta. La ce sateliţi survolează Phenianul acum, e suficient doar să se aprindă motorul rachetei că se termină gluma. Repet, ameninţarea nu este Phenianul, ci politica internă a aşa-ziselor statelor „ameninţate”. Coreea de Nord e troll-ul, în această situaţie. Cum a apărut la TV dictatorul asiatic, fluturând nervos discheta (deci discheta!!! Discheta...) cu coduri de lansare, cum s-au cerut bani în SUA, Anglia etc. pentru bugetul apărării. „Ne trebuie 20 miliarde lire sterline pentru programul Trident, cel cu submarinele care interceptează rachetele intercontinentale!”. În ziua de azi, submarinul nu-şi are sensul. Este o armă depăşită, care hoinăreşte prin Atlantic fără a avea o valoare strategică, după cum titrează Guardian.co.uk. Singurul motiv pentru care există este că industria de armament şi cei care fac lobby pentru război îi au la mână pe politicieni. Dar, dacă ne ameninţă Coreea de Nord, trebuie să ne (re)înarmăm, nu-i aşa? Alţi bani, altă distracţie. În final, să revenim la rachetă. Ultima lansare pe bune a avut loc în 1945. Azi, e doar un simbol, la fel ca turnul de la CET.