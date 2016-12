Colțul Troll-ului - La sarmale înainte, la moaște înapoi

19:01:19 / 15 Octombrie 2015

o sugestie

Draga paul, in curand cred ca vei pati ceva nasol, da' rau de tot. De ce? 1. Huidu s-a luat de Cuv. Parascheva si peste 5 zile omora 3 oameni. 2. Ala de la vacanta mare s-a luat de Sf. Ioan Gura de aur, peste 3 zile a murit in accident. 3. J. Lennon se lauda ca e mai cunoscut decat Hristos; la scurt timp a mierlit-o. Plus altii, celebri... Coincidente? S-o crezi tu...da' sa nu fie prea tarziu.