Colțul Troll-ului - La șoferul sărac, nici RCA nu trage

Nu mai e mult până când expiră perioada de șase luni în care tarifele RCA au fost plafonate. În tot acest timp, în clasicul stil românesc, nu s-a întâmplat nimic. Statul nu are soluții, nu are strategie, la conducerea ASF sunt aceleași persoane nepotrivite, iar pe străzi se află aceeași industrie de transport, care nu mai este dispusă la concesii și se pregătește, bineînțeles, de proteste, avertizează președintele Asociației Service-urilor (ASSAI), Cristian Muntean. Se vehiculează ideea prelungirii cu trei luni a „înghețului“. Dar, conform legii, asta s-ar putea face doar dacă s-au luat măsuri concrete de reparare a situației, care n-au dat rezultate. „ASF n-a luat însă nicio măsură concretă întru corectarea derapajelor de cost din piața de asigurări“, notează Muntean. El consideră că șeful ASF, Mișu Negrițoiu (nedemis marți prin neprezentare în Parlament - fapt divers), a întins o capcană statului român - „A aruncat în mod deliberat piața în criză și a redus semnificativ posibilitatea prelungirii perioadei de plafonare a tarifelor RCA. Dar și Parlamentul are o vină importantă - în condițiile unei crize fără precedent, n-a dispus demiterea președintelui ASF, care este direct responsabil de criza RCA din anii anteriori (ce să mai vorbim despre „gestionarea“ scandalului naționalizării pensiilor private)“. Bonus - legea RCA se află în analiză, iar șansele ca ea să fie adoptată într-o formă favorabilă consumatorului, până la 18 mai, sunt aproape nule. „Vorba aceea - când vrei să omori o lege, o bagi în comisii. Legea RCA a ajuns la PATRU comisii și are 327 de amendamente. La final, o să ajungem să dezbatem vreo 700...“, conchide Muntean. Viitorul nu prea sună bine.