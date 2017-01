Colțul Troll-ului - „Mami, noi de ce-avem doar un singur tătic?“

Văd și eu clipul cu fetița de cinci ani din UK care o critică, în stilul ăla alintat de reclamă la salam săsesc, pe premierița Theresa May. Cică ea, draga de ea, a ieșit pe stradă și a văzut milioane, milioane de oameni fără locuință. Deși poate că nu știe să numere până la 20, fetița are dreptate. În UK sunt milioane de săraci, fie homleși direct, fie asistați social care locuiesc în cutii comuniste de chibrituri, care se diferențiază doar prin fațada rustică și extrem de fotogenică de blocurile noastre gri-șoricel din epoca de aur. Aceste milioane de paraziți sunt ținuți în viață cu taxele achitate de britanicii care muncesc și, evident, de imigranții care le fură joburile. Ei mănâncă pizza și kebab de 5 lire cât e ziua de lungă, fumează marijuana, se fac rangă și produc tot mai mulți copii rahitici, cu doză de cola-n bot, în loc de lapte, ca să nu urle prea mult. Mame anti-eroine, copii mulți, făcuți cu multipli parteneri. Cică doi băieței au întrebat-o pe mamă de ce au un singur tată. De obicei, vecinii. Și e sărbătoare dacă plodul are un handicap, că asta înseamnă ajutor de stat mai mare. De însurătoare nu se pune problema, că pierzi instantaneu bonusul de părinte singur. Intră pe Google și scrie „UK“ - prima sugestie e „UK single mother benefits“. No comment. Puținii politicieni care au încercat să spargă socialismul englez (Soceng, he he - n.r.) au fost demiși rapid, iar concluzia luptei împotriva asistenței sociale exagerate se cheamă Brexit. Vreți să ne asupriți? Fuck off, mate! Ia să ieșim noi din UE! În fine, soluția fetiței din clip pentru Theresa May e... mai multă asistență socială. Chiar și ea, la cei cinci ani ai ei, a fost deja îndoctrinată de Soceng. May să iasă în stradă, să dea de mâncare, să dea pături, să dea ceai... să le construiască case... Dar ce-ar fi, dragă, să-i pună la muncă? Cum ar fi să crească salariul minim cu 1.000 de lire și să scadă ajutorul cu 1.000 de lire? Ce-ar fi să se miște din casele acoperite cu cutii goale de pizza, seringi, chiștoace, limacși și șobolani prietenoși și să meargă să lucreze undeva? Să strângă gunoiul, să livreze mâncare, să conducă un taxi, să ducă pachete, scrisori și colete? Ce, e înjositor? Românii fac asta. Și ungurii. Și polonezii. Sunt joburile alea pe care le-au „furat“.