Colțul Troll-ului - Nici doi bani nu dau ăștia pe noi...

Ghinion pentru Isărescu & BNR. Indiferent cine va fi premier, banca centrală nu va îndrăzni să crească dobânzile, în 2017, căci cam toate taberele politice au alte păreri despre bunul mers al economiei, comentează fostul bancher Lucian Isar - „De notat că Cioloș cedase profesionalismului lui Isărescu și, deși inflația nu e inflație, ci deflație (pe minus - n.r.), el acceptase includerea unei creșteri de dobândă în schița de buget pentru 2017. Acum, însă, după ce BNR a trădat PSD, la final de campanie electorală, Isărescu va face - deși n-ar vrea - ce-i necesar pentru economie, adică va coborî dobânzile, micșorând ecartul față de inflație“. Trădare, ce trădare? Păi BNR & Co. au criticat OUG prin care cresc salariile medicilor și profesorilor, iar șeful PSD, Liviu Dragnea, a răspuns violent, cerând șefimii băncii centrale să meargă să lucreze cot la cot cu bugetarii și să vadă dacă pot să se descurce cu acei bani - „E ușor să vorbești când ai un salariu de 13.000 - 15.000 euro pe lună, nu?“. Desigur, asta era în campanie. Chiar marți, același Dragnea s-a pus de acord cu Cioloș să amâne facilitățile fiscale programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2017 (reducerea TVA la 19%, reducerea supraccizei la carburanți, eliminarea taxei pe stâlp etc.). E ușor să vorbești când doar ce-ai câștigat alegerile și nu prea îți mai pasă, nu? „E clar că PSD are o problemă cât casa cu aplicarea măsurilor din programul de guvernare, iar Cioloș, ca un adevărat „liberal“, s-a oferit să-l ajute. Ar fi culmea să ne trezim cu tehnocratul Cioloș în guvernul pesedist“, remarcă și analistul Florin Cîțu. Ah, și să nu uităm - în ultima vreme, BNR tot pare că forțează o recesiune în 2017, prin diverse declarații ale unor oficiali ai săi. Care-i treaba?