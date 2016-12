Colțul Troll-ului - #NIMICUL a aterizat la Cluj

Ce-avem azi? Nimic, cred că trebuie să... muncim. Argh! Trimite-o pe Isopeasca să... stai, stai, stai! Un mare nimic doar ce a aterizat, la propriu, un metru mai la stânga, dar fix pe tarlaua noastră? Cum, avem un Nimic? Da! Slavă cerului, comandă pizza și pune camera pe intrarea în sediului Nimicului! Bă, care vreți să vorbiți vreo 10 ore despre Nimic? Dau un pachet de țigări și un suc la doi-jumate! Micșunel, tu mă? Perfect, ia mașina și fugi la Nimic acolo și vezi că te ia naiba dacă n-o dai dramatic! Nimicul groazei a aterizat în infernul alb? PERFECT, Micșunel! OK, OK, m-am calmat, avem un super Nimic azi, să-i anunțăm și pe colegii mult mai bine plătiți care fac talk show-urile de seară, ca să găsească invitați care să poată vorbi și-n prime time despre super Nimicul ăsta. Și ne trebuie și niște surse. Orice soi de surse, care să spună că un Nimic d-ăsta s-ar putea întâmpla în orice zi, pentru că autoritățile nu dau doi bani pe noi! Și cine se ascunde de responsabilitate? ROMATSA?! STS? ZOMG, mană cerească. Nimicul ăsta doar ce s-a transformat în, hm, e deja Nimic cu N mare, s-a transformat în NIMIC cu litere mari. Dacă-i punem un # în față, n-ar fi și mai bine? #NIMIC. WOW, merit o primă. OK, Micșunel a ajuns la fața locului, a venit pizza, 3,2,1, ai legătura, acum hai să mâncăm! Da, bună ziua, doamnelor și domnilor, pe aeroport nu s-a întâmplat NIMIC, însă felul în care nu s-a întâmplat ridică mari semne de întrebare. Dacă nu s-a întâmplat azi, asta nu înseamnă că nu se poate neîntâmpla în altă zi. Acum, alte trei Nimicuri survolează pista și, dacă ar face asta câteva zile, ar rămâne cu siguranță fără carburant, pentru că... s-ar consuma... carburantul! WOW, e șocant, e halucinant cum fizica asta explică tot! Și cum oamenii din NIMIC puteau ajunge la cer (la figurat) în timp ce coborau din cer (la propriu). Revenim în 20 de minute cu aceleași informații, spuse într-o altă ordine, ca să facem Nimicul praf. Legătura în studio, dacă s-a terminat pizza, dacă nu, cadru general cu Nimicul. Pardon, cu #NIMICUL!