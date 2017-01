Colțul Troll-ului - #nișteprofesioniști

Trebuie să înțelegem, odată și odată, că Guvernul nu dă o sumă X la transporturi și o sumă Y la învățământ. Autoritățile decid să REDISTRIBUIE o parte X din veniturile încasate din taxe către transporturi și o parte Y din ele către învățământ. În teorie, totul e OK. În practică, în ciuda ofensivei ANAF și a dezgropării tuturor actelor normative făcute după modelul „arde-i pe fraieri, pardon, pe contribuabili“, țara noastră stă extrem, extrem de prost la capitolul colectare de venituri la bugetul de stat. Tot se face evaziune, tot se fură ca-n codru. Dar un amănunt mic ca ăsta n-o să oprească niciodată construcția bugetului. Și știți de ce? Uitați explicația veșnic scepticului analist Florin Cîțu - „Pentru că autoritățile își propun să cheltuiască mai mult decât încasează din taxe, deci să transfere costul cheltuielilor curente către generațiile viitoare, prin împrumuturi pe termen lung care să acopere diferența dintre cheltuieli și venituri. Și, ca să facă lucrurile și mai interesante (ca să nu zicem riscante) pentru generațiile viitoare, Guvernul ia bani pe termen lung atât în monedă națională, cât și în alte valute“. Un lucru e clar, copiii și nepoții noștri nu se vor plictisi, ba chiar vor da din colț în colț ca să achite toate datoriile făcute acum. Și asta pentru că, deși nu ați crede, suntem conduși de specialiști (sau tehnocrați). De fapt, funcționari.