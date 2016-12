Colțul Troll-ului - Noxe, poluare și... nimănui nu-i pasă!

Inginerul-șef de la Koenigsegg fu extrem de mirat când citi SMS-ul de la director. „Vino la birou, să vorbim de soft-ul ăla retard!“. Zeci de întrebări începură să-i asalteze creierul supradimensionat. „Soft-ul care a optimizat motorul de 5 litri al modelului One:1 să tragă în 20 de secunde mașina la peste 400 km/oră? Dar e OK soft-ul ăla. Dacă nu-l puneam, ajungea la 398,7 km/oră în 20 de secunde și ne făceam de râs!“, gândi el. „Sau poate optimizatorul frânelor? De la 100 km/oră la zero în 28 de metri. E prea mult, oare? Poate voi fi concediat, la naiba“, mormăi în timp ce ieșea din parcare. Dar nu. CEO-ul vroia să știe dacă și ei au folosit infamul soft Volkswagen, ca să păcălească oamenii în legătură cu emisiile de noxe și consumul mașinii. „Șefu', n-am făcut una ca asta... Am zis că, la un preț de listă de 1.450.000 euro, nu-și bat proprietarii capul cu consumul și poluarea...“. Păi și cât consumă mașina, veni imediat întrebarea CEO-ului. „14 litri la sută, în modul economic, șefu', după toate optimizările. E Euro6 motorul ăsta V8 de 1.340 de cai putere“, răspunse el timid. Imbecilule, nu crede nimeni asta. Uite d-aia vine Comisia Europeană peste noi chiar mâine. Și Agenția de Mediu din SUA, și toată șleahta de panicați care cred că planetei îi pasă de emisii. Și ce crezi, mâine aveam zi de golf! Inginerul-șef nu se aștepta la asta. Și nici la ce urma. Avea două zile la dispoziție ca să dezoptimizeze motorul și să-l facă mai poluant decât Oltchim. Șefului chiar îi plăcea golful.

Citește și:

Colțul Troll-ului - Șocant: Volkswagen nu crede în Arsenie Boca!

Elveția interzice vânzarea de mașini Volkswagen