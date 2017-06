Colțul Troll-ului - Oferta ANAF pentru țărani violenți: bâtă, semințe și blugi chinezești

Vrei chestii cool? Ești sărac? Nu trebuie să aștepți nici Black Friday-ul de iarnă, nici pe ăla de primăvară, Paște sau Rusalii. E suficient să mergi în Alba, la Fisc, unde au fost scoase la licitație niște produse super. Recunoaște, n-ar fi mega-mișto să-ți iei un măturoi confecționat artizanal din nuiele la „decât“ 5 lei? Sau o cratiță emailată, roșie cu buline, dar - atenție! - cu ceva defecte, la 6 lei? Sau poate ai nevoie de haine? Blugi folosiți pentru dame - 6 lei? Geacă - 15 lei. Iar dacă vrei să moară lumea de ciudă când intri-n mall, ia-ți jeanși Tian Xing! Sunt ceva mai scumpi, respectiv 7,5 lei, dar fac toți banii! Ceva mai practice sunt cele cinci bidoane din plastic, pline cu 100 de litri de motorină, la fix 1,8 lei/litru. Not bad, not bad at all. Dacă ești fan stadion sau scara blocului, atunci sigur vei fi bucuros să afli că o pungă de semințe de floarea-soarelui se dă cu doar 0,7 lei bucata. Iar dacă după meci e rost de scandal, ANAF îți oferă o bâtă ciobănească, lungă de 1,3 metri, cu măciucă și inel metalic. Oh, dar stai, că asta s-a dat deja...