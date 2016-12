Colțul Troll-ului - Ori ești prost, ori zăpada e lucrarea Satanei

Zăpada are o putere paranormală. Nu, nu se îngălbenește în mod miraculos, terminați cu prostiile astea! Pur și simplu pune stăpânire pe oameni și îi trage ușor și finuț către moarte. E greu de crezut că un om poate fi atât de prost încât să traverseze în fugă prin loc nepermis, în condițiile în care distanța de frânare a mașinilor care merg pe bulevard include și impactul cu căpățâna lui goală. Eu refuz să cred asta. De asemenea, nu cred că cineva e suficient de inconștient încât să meargă cu cauciucuri de vară peste asfaltul înzăpezit (asta e, iar ne-a luat zăpada prin surprindere!), ba chiar să întoarcă 100% aiurea peste linia continuă, forțând o coloană de mașini să frâneze cu degetele încrucișate și cu gândul la orice soi de divinitate. Nu, e clar că zăpada asta ne face ceva. Ce dacă acoperă marcajele de pe șosea? Dacă nu se mai vede trecerea de pietoni, asta înseamnă că nu mai există trecerea? Sau că trecerea e oriunde vrea retardul? Orice om normal ar spune că nu, nu, trecerea și linia continuă sunt tot acolo, sub stratul de gheață care așteaptă în van firmele de deszăpezire plătite gras din banii plătiți de noi la taxe și impozite. Dar zăpada, zăpada asta de dosarele X controlează mintea românului și îi forțează să alerge din spatele unui stâlp pe asfalt, să alunece (evident) și să se uite apoi ca vita la poarta nouă înspre mașina care „frânează“ pe gheață. Feriți-vă, deci, de zăpadă. Chemați vânătorii de fantome, mergeți la Tanacu să vă exorcizați, culcați-vă pe calorifer, să se topească și să dispară Satana. Dar nu mai ieșiți pe stradă, vă rog. Să omori pe cineva la început de an nu dă un ton tocmai pozitiv acestui 2016.