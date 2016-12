Colțul Troll-ului - Păi și protestul, când e protestul?

Șeful confederației transportatorilor (COTAR), Vasile Ștefănescu, ar fi trebuit să iasă din birou și să strige „Am înfrânt!“. S-ar fi potrivit perfect cu rezultatele agitației din ultimele luni, cu proteste în Capitală, cu pancarte haioase - „Mișu face pișu“ - și negocieri de dragul negocierilor, cu mult dat din cap aprobator și zero impact în viața reală. Și asta pentru că, dintre cele 14 propuneri făcute de ei pentru modificarea legii RCA, cele mai multe au fost acceptate. Totul e OK, totul e cool, dar mai e un hop micuț - legea mai trebuie să și treacă. He he! Detalii. Între timp, după cum au constatat și transportatorii, și ASF, și Consiliul Concurenței, tarifele RCA au continuat să crească, pentru că... motive. Însuși Ștefănescu recunoaște că-i nevoie de o Ordonanță de Urgență (cât mai urgentă!), asta fiind sigura soluție de stopare și, ulterior, diminuare a proporțiilor polițelor RCA. Dar, și e un mare „dar“, „parlamentarii vor intra în pregătiri pentru alegeri, în mai, apoi va începe vacanța de vară și uite-așa trece anul fără să se ia măsuri împotriva creșterii nejustificate a prețului RCA“, spune șeful COTAR. Omul e optimist, după cum spuneam, și consideră acceptarea propunerilor transportatorilor și retrimiterea legii RCA înapoi la ASF drept o mare victorie. Iar victoria trebuie sărbătorită în stradă, ca după meciurile de fotbal. Și nu oriunde, ci în fața Guvernului! „Dacă aleșii nu își asumă responsabilitatea și nu dau OUG, mutăm protestele acolo. Nu vrem să credem că Executivul nostru e condus din umbră de aceste multinaționale care ne căpușează de ani buni, în numele așa-zisei democrații europene“, conchide Ștefănescu.