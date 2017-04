Colțul Troll-ului - Pierdut creier, cumpărat altul la teleshopping

Am scăpat din mână aparatul de vopsit garduri, comandat de la teleshopping, și - ce să vezi - a ieșit din el un hamster, bucuros nevoie mare că nu trebuie să mai pună în funcțiune motorașul de ascuțitoare al produsului. S-a ascuns printre tigăile de la teleshopping și am fost nevoit să iau cuțitul, comandat tot de acolo, și să-i curm existența. Din nefericire, cuțitele s-au ciobit în coada extrem de dură a rozătoarei, care a râs isteric, a luat în brațe mașinăria cu ultrasunete, băgată în priză întru izgonirea gândacilor și, culmea, șobolanilor, și a fugit în lume, nu înainte de a-și face nevoile pe salteaua mea cu arcuri cu spumă și memorie și perna umplută cu pene de pitpalac roz, de mici dimensiuni, din Stupizenia Centrală, un arhipelag pitoresc, situat la intrarea în Pacific, pe stânga. Ce mizerie! Peria cu 18 jeturi de apă și pămătuf antialergic n-a reușit să o curețe. Deprimant! După atâta alergătură, am simțit că mă dor oasele. Norocul meu - o nouă ofertă apare la teleshopping. Un supliment alimentar excepțional, cu calciu, mangold, mangan, magneziu și - cireașa de pe tort - extract de midie cu margine verde. Toată lumea știe că midia cu margine verde reface cartilajul. Și uite că-i super ofertă - oamenii ăștia dau gratis un flacon. GRATIS! De ce? Pentru că au încredere în produsul lor și vor să însănătoșească lumea! Nu pentru că ar conține praf de iluzii de om retardat mintal, care nu costă nimic, și-și permit să le arunce la fel cum aruncă maneliștii euroii la lăutari. Plătești doar taxă poștală, că, deh, trebuie să trăiască și curierul. E OK. Flaconul ăsta e al 300-lea produs comandat de la teleshopping, ceea ce-mi garantează șansa de a câștiga un set de bijuterii de plastic la extragerea de Paște. Îmi plac la nebunie lucrurile garantate 100%.