Colțul Troll-ului - Poți să scoți Fiscul din comunism, dar nu poți să scoți comunismul din Fisc

Să fi ales Fiscul 1 aprilie drept data de la care toți „delincvenții“ cu datorii mai mari de 100 lei către gloriosul stat român vor apărea online, pe marea listă națională a rușinii? Ar fi chiar potrivită ziua. Noi toți cei care „asigură“ 3,5% din totalul datoriilor la centru vom apărea pe o listă 100% comunistă, care îi va face să sară-n sus de bucurie pe administratorii securiști de bloc și pe babele care trăiesc într-un soi de film făcut de Kusturica, în care comunismul încă-i în floare, de unde și sârguința dată pentru a spiona eficient pe vizor întru mărirea și gloria partidului. Lista asta e cu dedicație pentru ei. Vor învăța să folosească tablete și telefoane deștepte doar ca să o poată consulta și-n troleu, și-n tramvai. Parcă și-auzi discuțiile, nu-i așa? „Daniel a lui Mărioara care stătea la trei, Dumnezeu s-o hodinească-n pace, are datorii de 103 lei. Ce lepră de om, ca tac-su, care bea toată ziua și desena mustăți pe portretul din hol cu nea Nicu“. Vor fi pe listă și mogulii, politrucii, afaceriștii, șpăgarii, șmenarii, devalizatorii, băieții deștepți, baronii și nepoții potriviți? Dacă ar fi, ar trebui să dai scroll down o eternitate ca să ajungi la cei cu datorii de 100 lei. Asta dacă nu cumva Fiscul nostru cel mare și rău nu va prefera să ordoneze crescător datoriile, ca prețurile din magazinele online. Și-atunci vei îmbătrâni până ajungi la arieratele cu greutate. Asta ar fi cea mai mare păcăleală de 1 aprilie.