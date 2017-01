Colţul Troll-ului - Previziuni „absumbre“ pentru 2014

• Iarna ne va lua iarăşi pe nepregătite, undeva spre primăvară, când cei mai mulţi dintre noi îşi vor fi dat foc de mult la hainele groase cumpărate la suprapreţ la oricare dintre cele 275.479 de târguri de îmbrăcăminte din staţiunea Mamaia.

• Evident, este vorba despre cei plecaţi din localitate, căci aici nu ninge niciodată.

• Vom fi la fel de săraci, din simplu motiv că suntem bogaţi şi nu vrem să recunoaştem asta. Pe scurt - nu se dau credite iar salariile sunt mici, dar ne cumpărăm maşini şi asaltăm mall-urile mai ceva ca zombalăii din filme, generând cerere artificială pentru produse proaste de import care inflamează absolut degeaba inflaţia. Ce vină avem? Niciuna, aţi spune. Ei bine, când e cerere, Petrom scumpeşte carburanţii şi ştim cu toţii ce se întâmplă după aia. Ha! Ha! Ha!

• Legea falimentului personal nu va vedea niciodată în vecii vecilor amin lumina zilei, aşa că cei care chiar sunt săraci şi au probleme vor fi şi mai săraci şi vor avea şi mai multe probleme. De ce? Pentru că FMI, d-aia.

• Pe de altă parte, noul Cod al Insolvenţei va schimba totul şi, de fapt, nimic. De ce? Pentru că băieţii deştepţi n-au primit porecla asta degeaba. Chiar sunt deştepţi. Nu, pe bune. Chiar sunt.

• Direcţia Antifraudă va reuşi performanţa uluitoare de a creşte cu circa 1,4% contribuţia Fiscului la bugetul de stat. Asta după investiţii de 70 milioane euro, girate de Banca Mondială. Explicaţia e simplă - n-are tupeu să atace marea evaziune. Va merge tot la micile afaceri, care n-au însă de unde să dea mai mult decât până acum.

• O veste bună - vor fi alegeri! Unul dintre voi va câştiga la loto, alţii vor câştiga un 10 - 20 lei în plus, va fi bine, ce mai! Din nefericire, toată eventuala... hai să fim serioşi, garantata pomană electorală va avea efecte grele în 2015, ceea ce înseamnă că materialul pe care îl voi scrie în decembrie 2014 va fi la fel de „optimist“!

• Lista poate continua, dar ce sens are - România nu e la mondiale, echipele de club „suge“, maidanezii sunt tot pe străzi (ba chiar par că s-au înmulţit), autostrăzile sunt tot alea trei (sau patru?), gropile sunt la locul lor etc etc etc.

• La mulţi ani!?!