Colțul Troll-ului - Profit cinstit, pasăre rară

Deși pare greu de crezut, în România mai sunt și oameni de afaceri, nu doar afaceriști. Uneori, rar de tot, oamenii se și exprimă. Și, evident, nu-i prea bagă nimeni în seamă, pentru că afaceriștii sunt mult mai vocali și interesanți (din punct de vedere financiar) pentru canalele mass-media. Ai auzit, spre exemplu, de Electrotel Teleorman? Sigur că... nu. E o firmă care-și vede de treabă, fără fraudă, fără scandal, fără implicare politrucă. Are și un CEO, pe numele său Vasile Velciu. Nici de el n-ai auzit. Dar uite ce spune - „România nu are industrie pe orizontală și nici colaborare între antreprenori. Am rezistat în piaţă nevânzând activele și refuzând ideea că avem o companie mică. Nu am furat şi am investit mereu. Abia după zece ani am făcut primul profit“. Firma a ajuns în prezent să exporte aproape 90% din producţie. De ce? „Pentru că statul a ajutat doar investitorii străini. Dar dacă ei pleacă din piață, aici nu rămâne nimic, nici forţă de muncă, nici know-how. Noi nu ştim să proiectăm nici măcar o rafinărie“, punctează Velciu. Să-i spunem și lui că funcționarii tehnocrați au planuri comuniste? După ce au suplimentat cu 50% schema de ajutor de stat pentru firmele mari, până la... 0,1% din PIB (ăsta da impact major, oau!), MFP pregătește acum o rundă de ajutoare intervenționiste de stat și pentru proiectele mici ale firmelor autohtone. De ce să lași piața liberă, când poți să te bagi în treaba tuturor? Măcar acum vorbim despre un comunism care nu face discriminare...