Colțul Troll-ului - Proști mai suntem că nu furăm și noi!

Am un plan ca să trăiesc mai bine în România. Ți-l împărtășesc și ție, ca să faci la fel și să crească voia bună-n țară. Dacă ești angajat, dă-ți demisia. Să muncești în România e o strategie greșită. Dacă ești patron, bagă firma în faliment. Să faci afaceri în România nu-i doar un lucru absurd, ci și ușor sado-maso. Ăsta-i pasul unu și, din start, ai scăpat de foarte multă bătaie de cap. Trebuie să mai mergi la Fisc, să stai la cozi și să-ți ucizi sistematic nervii în dialoguri cu funcționarele desprinse din comediile negre ale fraților Coen? Nope! Trebuie să mai suporți controalele la sânge ale ANAF-ului pus pe strâns bani în anul electoral 2016? Nope. Mai plătești impozit pe venit, pe contribuții, pe dividende, pe stâlpi, pe terenul de sub casă, pe casă, pe mașină, pe aerul din jurul blocului, pe gunoiul pe care nu-l strânge nimeni, pe buruienile din parcare, pe gropile din stradă, pe autostrada care se închide prima când dă peste ea un pui de zăpadă, pe spitalul care n-are medicamente, pe școala care produce copii maneliști și etc.? Nope. Dacă n-ai venit, statul te lasă în pace. Păi și cum trăim? Asta e întrebarea, nu? Un răspuns OK ar fi să pleci din țară. Dar există și o alternativă. Fură ceva. Nu o ciocolată. Ia exemplul clasei politice. Dă un mega-tun. Bagă-ți în cont câteva milioane de euro. Da, e ilegal, dar ce contează? Nu contează nici dacă ești prins. Pentru că faci un an, doi, trei de închisoare. Nimeni nu se atinge de averea ta. Iar în pușcărie ai voie să fumezi, lucru pe care oamenii liberi nu mai au voie să-l facă oriunde și oricum. Ba chiar poți să scrii o carte, ca să ieși mai repede. Un scriitor normal nu primește nimic de la stat, spre exemplu. Și să nu-ți faci probleme de siguranță. Ține minte ce-a zis Lupul de pe Wall Street. La închisoare, totul e de vânzare, iar tu ai bani, pentru că ai furat. Atenție - ca să ajungi după gratii, trebuie să furi! Dacă omori pe cineva cu mașina, spre exemplu, riști să iei cu suspendare.