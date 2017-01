Colțul Troll-ului - Război live, cu pauze de reclame

Stând cu fereastra de Facebook deschisă, mama eroină și supraponderală dă Like la câteva statusuri cu ursul și pune botul la o momeală cu slăbit în două zile fără să-ți miști hoitul. Se uită la ceasul auriu Trolex, de care se sprijnă calendarul creștin-ortodox. E timpul pentru sarmale, dar nu vede cum avionul cu reacție de ultimă generație intră în picaj, deschide trapa și lansează o rachetă aer-sol, care zboară grațios peste un pick-up second-hand de import, în care micul soldat irakian Ahmed, echipat cu bani din taxele altora, care a uitat pentru cine și pentru ce luptă, strânge la piept arma automată. În jurul lui se trage, trasoarele indicând glorios Mosulul, bastionul ISIS. Totul e live, filmat de cine știe cine, dar gospodina din România n-are timp de prostii. Sarmalele sunt gata, iar Pițiponcica Bombă Sexy stă să anunțe cu cine a rămas însărcinată. Acum treci prin TV, mergi pe unde, sus, un pic mai sus, în carlinga avionului militar, unde Johnny zâmbește subtil din spatele ochelarilor de soare Ray-Ban (marcă înregistrată - R) și-și recalibrează armamentul. Racheta a ratat buncărul terorist și-a lovit un spital, din care zboară acum, la modul poetic rău de tot, bucăți de copii. Johnny nu-i trist. De sus, totul e OK. De jos, totul e și mai OK, căci asta dă al naibii de bine la televizor. Parcă și vezi teledonul post-asalt și milioanele de dolari aruncate de ignoranți, atât de ușor de deturnat în conturi offshore, de unde se întorc la producătorii de armament, sub formă de subvenții întru binele industriei și locurilor de muncă. În fața monitoarelor, în jurul lumii, fanii intră în frenezie și-i fac galerie lui Johnny, care întoarce Raptorul și se pregătește pentru încă o trecere pe deasupra Mosulului. Nimic nu-i corect, nimic nu-i greșit. Pe feed-ul live nu se văd decât norii-vată-de-zahăr și crestele îndepărtate ale dealurilor. Și, evident, zborul aproape nobil al mașinăriei de 150 milioane de dolari, mărunțiș pentru Unchiul Sam. Democrație în stare pură. Sângele e blurat, ca show-ul să fie 12+, cu acordul părinților. Dar în România, Pițiponcica încă se gândește, pentru că s-a culcat cu cinci cocalari într-o noapte și nu e sigură pe ea. Așa că a noastră casnică refuză să se mai uite. S-a amuzat de moarte, dar acum se duce în bucătărie ca să spele vasele (notă - parafrazare a versurilor unui cântec de prin 1992, „Late Home Tonight Pt. 1“, de Roger Waters).