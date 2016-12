Colţul Troll-ului - România, mereu penibilă

Fugărit de trei bănci şi de companii de top precum Enel şi Congaz, un prieten (nu, nu dăm nume, Enel-ule!) a plecat în Irlanda, să livreze pizza prin Belfast. Faţă de alţi români ajunşi prin Regat, prietenul ăsta chiar se ţine de treabă. Are un Nissan Micra, un telefon cu roaming nelimitat, oferit de angajator, şi un program infernal, de 16 ore pe zi. Dar nu se plânge, căci câştigă decent şi are şi timp să ne sune toată ziua. O întâmplare recentă din turul său zilnic ne-a făcut să ne tăvălim pe jos de râs, însă mai apoi a ieşit la lumină cazul învăţătoarei de la „Maria Rosetti“, care se plângea de cadourile prea sărmane pe care le primise de la părinţi, şi, comparând cele două evenimente, am ajuns la concluzia că ţara asta chiar este de... Veţi spune „Bă, boule, de-abia acum ai aflat asta?!?“. Nu, răspund. Ştiam de ceva vreme, doar că uneori nu ies vreo două-trei zile din casă şi uit. Revenind, al meu prieten livrează o pizza şi, în drum spre maşină, observă cum un cârd de copii se joacă în curtea unei şcoli. Omul îşi aduce aminte de copilăria noastră din Tomis Nord şi, lovit de nostalgie, scoate aparatul foto şi începe să tragă câteva cadre artistice. Din clădire, învăţătoarea îl zăreşte şi, în nici două minute, e lângă el, împreună cu paznicul, şi-l întreabă de sănătate. Amicul se scuză, le explică ce şi cum, dar nu prea îi convinge. La următoarea adresă de livrare îl aşteaptă Poliţia, care îi confiscă aparatul foto şi şterge toate instantaneele cu respectivii copii. Primeşte un avertisment aspru şi i se spune să nu mai facă aşa ceva vreodată în viaţa asta. Asta a fost în Irlanda, să nu uităm. La noi, în cazul fericit în care învăţătoarea nu era la cafea în oraş, jignind părinţii pentru că n-a primit stilou MontBlanc, probabil că putea să instaleze un studio foto în curtea respectivă. Ce să mai vorbim că un individ cu rele intenţii ar putea să intre în orice şcoală de pe la noi şi să plece cu un cârd de ciutani după el. E nevoie doar de un pachet de cafea şi de un carton de ţigări. Ca pe vremuri.