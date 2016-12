Colțul Troll-ului - România (UE, 2016) - tehnocrații vor... colectivizare (?!?)

TEST! Iată o declarație a premierului tehnocrat specialist european Dacian Cioloș - „E un grup de lucru, inclusiv cu colaboratori de-ai mei de la Cancelarie, cu Ministerul Finanțelor și câțiva experți din mediul economic. Vreau să găsim toate mijloacele prin care vânzarea de terenuri să se facă în așa fel încât să fie favorizate comunitățile locale, în utilizarea lor. Pentru mine, terenul agricol este într-adevăr un bun care se comercializează după niște reguli europene, dar este și un patrimoniu național și local, pentru comunitățile respective“. Întrebare de 1.000 de puncte - câte chestiuni aberante poți găsi aici? Răspuns (oferit de analistul Florin Cîțu) - „Naționalism, protecționism, populism, birocrație, incultură economică, toate într-un singur paragraf. Am plecat de la „nu ne vindem țara“, am trecut prin „străinii ne atacă moneda“ și am ajuns la „minimum 51% produse românești în supermarketuri și pământ, păduri și resurse care trebuie să fie exploatate atât cât spune statul și numai de români“! Cel puțin am descoperit formula care ne garantează statutul de cea mai săracă țară din UE, mult timp de-acum înainte. Și, bonus, Ion Iliescu sigur e mândru că a reușit să inspire politicieni din afara PSD, tehnocrați și ONG-iști“.