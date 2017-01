Colțul Troll-ului - Să dăm mână cu mână? Hai mai bine Like cu Like!

„Mica Unire“, eveniment care se traduce acum ca „Yey, minivacanță! Să ne îmbătăm!“, e totuși un punct important în istoria țării. Și, la cum arată acum lucrurile prin Bromania, ar putea să fie unic. Nu mai dă nimeni mână cu mână, poate doar Like cu Like pe rețelele de socializare, când se coalizează, pertinent sau 100% stupid, pentru cauze care mai de care - referendumuri, câini maidanezi, pisici la fel de maidaneze, atentate teroriste care justifică schimbarea pozei de profil, petiții online și empatie de dragul empatiei sau luare de poziție (vorba vine) strict pentru a fi în trend - e ceva similar statului la McCoadă. Nu-i ca și cum burgerul ăla e cel mai bun din lume, dar ai fost acolo, în văzul lumii. Și, vorba avocatului Gheorghe Piperea, dacă românii ar trăi zilele astea în trei state separate, patru milioane dintre ei fiind plecați la muncă în străinătate, e aproape sigur că, dacă s-ar convoca un referendum pentru unificare, nu s-ar strânge un număr suficient de persoane. Plus că cei care-ar veni ar vota împotriva unirii - „De aceea trebuie să sărbătorim, și nu să comemorăm, Unirea Principatelor. A fost un accident istoric benefic care s-ar putea să nu se mai repete niciodată“.