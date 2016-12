Colțul Troll-ului - Să moară și lipsa de transparență a vecinului!

Probabil că, din lipsă de activitate utilă sau dintr-o plictiseală monetară teribilă, cei din BNR s-au apucat să navige netul larg, în căutare de salarii ale guvernatorilor băncilor centrale din zonă. Nu le convin deloc zvonurile că boss-ul Isărescu ar câștiga 40.000 euro pe lună. Și-n plus, de când cu transparența asta care le-a fost băgată (aproape) cu forța pe gât, simt nevoia să-i transparentizeze și pe ceilalți. Amuzant este că acest documentar despre salariile guvernatorilor din toată lumea e bazat pe datele disponibile pe paginile de web ale instituțiilor vizate. Ți-ai fi închipuit că băncile astea centrale sunt prietene, că-și trimit mail-uri și vederi poștale, nu? Că sună cineva în Austria și spune „Zi și mie please cât câștigă al vostru“. Dar nu, experții și specialiștii au intrat pe browser. Old school. Foarte cool. Nu plictisim acum pe nimeni cu cifrele găsite, mai ales că le-am tot zis. Cert e că mai toți guvernatorii încasează 15.000 - 35.000 euro pe lună, cu unele excepții (83.000 euro pe lună în Anglia). Alte state nu-s transparente. În Franța nu se știe decât suma totală oferită celor 26 de membri executivi (3,1 milioane euro), iar Polonia și Grecia nu publică nimic. Așa eram și noi. Ce vremuri... Isărescu al nostru încasează 13.601 euro pe lună, după cum însuși a anunțat la începutul lunii. E și el lângă pragul minim din Europa. Dar ideea e alta - ceilalți guvernatori au responsabilități și dau cu subsemnatul la etajul superior din aparatul de stat în secunda în care ceva merge razna. La noi e dilaila, cu imunitate prin statut. Să mai spunem că BNR a decis să publice (în sfârșit!) minutele ședințelor de politică monetară, ca să vedem și noi ce și cum. Mai vorbim la 30 septembrie.