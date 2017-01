Colțul Troll-ului - Scurt istoric al jafurilor BNR

În urmă cu o săptămână, procuratura slovenă a intrat în banca centrală a țării și în firmele de audit Ernst & Young și Deloitte. Există puține deosebiri și prea multe asemănări cu situația din România, remarcă fostul bancher Lucian Isar - „Deosebirea este că guvernatorul BNS și foștii viceguvernatori sunt acuzați, printre altele, de o înșelăciune de 257 milioane euro, rezultată, în parte, din ajutorarea cu 4,5 miliarde euro a băncilor. Și nimeni nu are imunitate la fapte penale“. Pe de altă parte, în România, Isărescu & Co. au, așa că se poate înțelege supărarea BNR pe propunerea deputatului Daniel Zamfir de eliminare a imunității obținute în 2004. Lipsa de control a băncii noastre centrale, în ultimii 20 și ceva de ani, a permis nu doar jafuri de genul Bancorex, privatizarea Băncii Agricole, administrarea „specială“ a Băncii Internaționale a Religiilor sau tranzacțiile cu titluri Eximbank, ci mult, mult mai mult, notează Isar - „Ce mai avem? Ajutoare de peste 100 milioane euro date unor bănci comerciale, în octombrie 2008, excedând normele și legislația în vigoare. Sprijin prin tratarea cu indulgență a calculului greșit al rezervelor minime obligatorii - recordul absolut și de neegalat este deținut de fosta Bancă Țiriac. Sprijin prin coborârea înceată a dobânzilor la lei ale titlurilor de stat; populația și firmele care s-au împrumutat în monedă locală au acoperit găurile. Permitere a managementului „creativ“ al provizioanelor. Presiune asupra firmelor de audit pentru raportarea de provizioane reduse, în cazul băncilor favorizate de supravegherea BNR. ETC“. Rămâne de văzut cine are dreptate, dacă BNR își pierde imunitatea. Probabil că cei din Curtea de Conturi abia așteaptă să facă valuri.