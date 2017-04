Colțul Troll-ului - Se confiscă aurul din măsea și saltea

Din ciclul „Azi ce mai confiscăm?“, iată ce se întâmplă în renumitul stat „democratic“ Turcia - se „preia“ aurul privat cu zâmbetul pe buze, potrivit zerohedge.com. Mai exact, banca centrală a Turciei (BNT) a venit cu ideea de a confisca aurul cetățenilor, sub pretextul că îi ajută să câștige mai mulți bani. Practic, iei lingourile și bijuteriile și le faci disponibile pentru sectorul financiar, întru bunăstarea unui stat a cărui liră s-a depreciat masiv, dar CUM vinzi ideea asta populației? Ei bine, BNT lansează două noi OPORTUNITĂȚI de investiții - un bond „aurit“ și un instrument pentru împrumutul de aur fizic și bijuterii din aur. Pe scurt, dai aurul statului și primești dobândă. Primul-ministru turc, Mehmet Simsek, spune că asta va stimula economia (LOL!). Ce-nseamnă de fapt asta? Simplu - Turcia nu se poate împrumuta din piețele internaționale (cele care ne mai dau și nouă bani, de se laudă Finanțele cu dobânzile mici - un semn că lumea are încredere în noi, da?). Nimeni nu-i suficient de dement încât să dea bani Turciei, din motive lesne de înțeles. Motive „erdogane“, să le zicem. Și atunci trebuie să ia cumva lichiditățile dure ascunse sub salteaua populației. Printr-o schemă de „investiții“, care va da faliment (în mod evident), lăsându-i pe cetățeni și cu banii luați, și... Vorba aceea - poți să fraierești toți oamenii la răstimpuri, poți să fraierești câțiva oameni tot timpul, dar nu-i poți fraieri pe toți tot timpul.