Colțul Troll-ului - Silver Mountain vine la Mohamed

După liniștea aferentă Sărbătorilor de Iarnă, în care toată lumea îngroapă securea războiului, o unealtă pe care nu-i frumos să o folosești când ești în vacanță la schi, lucrurile revin la normal. „În dosarul BCR, eu am dispus confiscarea și de la Ioana Băsescu a unui milion de euro, că ea a perfectat ilegalitatea, adică toată frauda prin care 134 milioane euro au pătruns pe teritoriul României“, spune judecătoarea Camelia Bogdan pe luju.ro, oferind muniție pentru toți adversarii părților numite. Notă pentru neinițiați - este vorba despre dosarul Silver Mountain, în care BCR e acuzată oficial de Bogdan de spălare de bani și în care sunt implicați, pe lângă notar, diverși avocați și practicieni în insolvență. Dosarul datează din iunie 2016, iar speța în cauză a fost comentată în detaliu, pe site-ul juridice.ro, de aceeași doamnă Bogdan. „Urmează zile și luni foarte interesante pentru BCR și pentru întregul sistem bancar, controlat de banksterii noștri cei de toate zilele. Bine că a fost pus la colț Ghiță, care oferă, cu picătura, înregistrări ambientale foarte, foarte interesante. Ultima, în care TB spune, probabil la un pahar de uischi, că statul pe care l-a păstorit timp de zece ani este mafiot, e de maxim interes. De la asta s-a autosesizat C. Bogdan, căci e vorba despre cel mai lăudat segment al Justiției române, cel mai hiper-finanțat și cel mai medaliat. Poate ar trebui să se sesizeze și CSM, să vadă dacă nu cumva cineva trebuie să răspundă disciplinar și penal“, notează și avocatul Gheorghe Piperea (întors, de asemenea, din vacanță). Și abia dacă e 4 ianuarie... O să fie un an bun.