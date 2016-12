Colțul Troll-ului - Șocant: Volkswagen nu crede în Arsenie Boca!

Scandalul noxelor a scos la iveală mult mai multe nenorociri înfăptuite de constructorul german Volkswagen decât ar fi sperat concurența. Concluzia ultimelor zile de dezvăluiri este că VW este, indubitabil, capul tuturor răutăților din lume. Pare-se că VW nu a dat nici Like și nici Share pozei cu băiețelul sirian înecat în Mediterana! În plus, Europol a stabilit că singurul Thumbs Down al clipului viral „Charlie bit my finger“ a fost dat de pe un IP al uzinei VW din Wolfsburg. O anchetă paralelă a CIA a relevat un fapt și mai sinistru - șefii VW nu sunt... raw vegani și și-au vaccinat copiii! Pe fir au intrat și cei de la Discovery, care au pus pe web un videoreportaj amplu, cu dovezi clare că roabele cu care sclavii egipteni au ridicat piramidele aveau logo-ul VW pe lateral. Ceva mai aproape de prezent, investigatorii Națiunilor Unite, în colaborare cu National Geographic, demonstrează că, dacă trenurile cu care erau cărați la Auschwitz evreii n-ar fi fost fabricate de VW și n-ar fi fost penibil de bune, am fi avut cu 50% mai mulți supraviețuitori ai Holocaustului - „Dacă erau niște trenuri normale, s-ar fi stricat mai des“. Și România a intrat în horă, al nostru SRI dând ieri publicității un raport care arată că un reprezentant al VW s-a gândit, la un moment dat, că Iohannis nu vorbește deloc rar și prost. De asemenea, el ar fi visat odată că Arsenie Boca e doar o schemă genială de marketing. El este acuzat acum de prostie cronică și riscă să fie dat afară, amendat și executat în public. Nu în ultimul rând, înșiși angajații VW se ridică împotriva companiei. Din câte se pare, între 1964 și 1985, în Brazilia, producătorul german ar fi permis indigenilor să vină zilnic și să se distreze cu salariații. Oamenii erau răpiți și torturați, fără ca VW să aprobe cererile de concediu medical! La final, o notă - una dintre aceste fapte horifice este pe bune! Poți să ghicești care?