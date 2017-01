Colțul Troll-ului - Spălătoreasa rușilor o duce mai bine ca tine

Autoritățile americane și britanice au sancționat banca germană Deutsche Bank (DB) (care înseamnă „banca germană“, hi hi - n.r.) cu 630 milioane dolari, pentru infracțiunea de spălare de bani proveniți din mama Rusie. DB nu s-a împotrivit deloc, acceptând să achite 425 milioane dolari către arbitrul sectorului bancar american, din New York, și 204,46 milioane dolari către autoritatea similară din Regatul Unit. Având în vedere că s-au spălat peste 10 miliarde de dolari, ne putem închipui cam ce comisioane au încasat banksterii. De aici probabil și decizia de a plăti fără mare tam-tam amenda. Ancheta a relevat că mai mulți clienți ruși ai DB cumpărau acțiuni la Moscova, în ruble, și le revindeau instantaneu la Londra, în dolari; acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a circa 10 miliarde dolari, între 2011 și 2015. De notat că, recent, aceeași bancă a ajuns la un acord amiabil de 7,2 miliarde dolari, cu justiția americană, într-un alt dosar, în care a fost acuzată de înșelarea investitorilor (prin vânzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare), fix înaintea crizei din 2008. „DB ia o amendă penală de 630 milioane dolari pentru sprijinirea unui grup de oligarhi ruși. Plus încă una, un pic mai veche, dar mult mai consistentă, de 7,2 miliarde dolari, pentru implicarea în mega-criza din 2008. Și, între timp, autoritățile noastre se ceartă pe miliardele alocate serviciilor secrete, iar feisbucul românesc e inundat de discuții despre pușcăriași“, remarcă avocatul Gheorghe Piperea. Fiecare după posibilități, dom'le!