Colțul Troll-ului - Statul mușcă mâna care-l hrănește cu bani

Lui senor Dragnea i s-a aprins un beculeț. Greu de crezut, știu. Cică statul român o să se împrumute, de acum înainte, și de la populație, nu doar de la bănci. Dar stai! Va permite una ca asta Manole, cel cu semnăturile de pe bancnote, se întreabă avocatul Gheorghe Piperea - „Păi ce, banksterii să rămână niște simpli gestionari de call centere și clustere logistice? Să le curgă printre degete 45 miliarde euro (deținerile curente ale populației în depozite bancare)? Să creadă omul că se poate trăi și fără bănci? Neah! Cheia de boltă a edificiului este dependența statului de bănci. Iar păstrătorul cheii este Manole (guvernatorul BNR, Mugur Isărescu - n.r.)“. Și acum, puțin background - la un depozit în dolari, băncile „plătesc“ acum și dobânzi de 0,01% pe an. La euro, „bonificația“ poate fi și mai mare, de... 0,6% pe an. Dar dobânzile comerciale practicate de aceleași bănci, inclusiv în raport cu statul român, sunt de 3 - 5% pe an sau chiar mai mult. La creditele de retail din 2007 - 2008 încă se mai practică dobânzi de 12%. Și atunci, în loc de încă un contract drastic cu FMI și de credite care să dubleze câștigurile băncilor, nu mai bine ar lua statul acești bani de la populație, cu dobânzi de 2 - 3% pe an, la termen de 10 - 15 ani, sub formă de titluri sau obligațiuni de stat (bonduri), emise și listate la bursă? Probabil că multă lume și-ar închide imediat depozitele bancare. La concluzia asta a ajuns, pare-se, și Guvernul.