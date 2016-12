Colţul Troll-ului - Stinge lumina şi bagă sarmale!

În vârtejul belicos format în jurul taxei de stâlp răzbate, cu greu, ce-i drept, o rază de optimism. Am putea slăbi, am putea fi mai sănătoşi şi mai în formă, am putea arăta mai bine! Nu spune troll-ul asta, căci pentru el, cuvinte precum caju, tiger nut, gulie şi pâine de quinoa sună la fel de străin ca termenul „coloană vertebrală“ pentru unii politicieni. O spun celebrii cercetători britanici, deţinătorii adevărului absolut şi secretelor universului. Potrivit unui studiu prezentat vinerea asta, cu vagă bătaie în curtea cancerului, lumina din camerele noastre se asociază cu un risc ridicat de obezitate. Lumină puternică nu înseamnă un stâlp de nocturnă de stadion montat în dormitor, ci o lampă de veghe, un led de la întrerupător şi chiar un beculeţ albastru care pâlpâie la monitorul PC-ului. Practic, dacă în timpul nopţii atmosfera din cameră nu seamănă 99% cu cea din peşterile oamenilor preistorici, atunci vă îngrăşaţi. De ce? Ei bine, lumina respectivă dereglează ceasul biologic, setat cu mult înainte de era noastră de vânătorii de mamuţi. Cum creierul este „luminat“ (de lampă, led etc), ceasul cu pricina nu sedează corpul, ci îl menţine într-o stare intermediară, stocând cu drag şi spor grăsimea din pizza, hamburgeri şi mici. Evident, obezitatea n-are nicio treabă cu lipsa unui stil de viaţă activ, cu mâncatul de tâmpenii, cu glandele stricate de Cernobâl sau cu lenea cosmică. Nope, stingeţi lumina şi veţi slăbi cât aţi zice cardio. Ajungem, astfel, la taxa de stâlp. Cu facturi mai mari, cu energie liberalizată şi jucători falimentari, în cel mult un deceniu ne paşte o mare pană de curent. Şi, cum nu vom mai avea lumină, ceasurile biologice se vor regla, conform modelului preistoric, iar obezitatea va deveni istorie. În concluzie, data viitoare când Enel taie curentul, să ştiţi că se gândeşte la silueta voastră!