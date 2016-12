Colțul Troll-ului - Studentul străin, lordul carcalacilor

Nea Deratizatoru' își pune mâinile-n cap și exclamă cu năduf... nu putem spune la ce ziar, din păcate. E ceva cu morți, mame și animale jegoase. Și nu-i un rasist, Nea Deratizatoru', ci doar un observator imparțial, chemat să dea cu genocidul în diverse colonii mai mari sau mai mici de carcalaci. Acum, este el versus o adevărată Chină a gândacilor. Sunt ouă în garnitura de la frigider, în televizor, în toate dulapurile și sub toate paturile și canapelele din casă. Carcalacii colcăie printre resturi de mâncare, mucuri de țigară și cutii goale (sau nu) de pizza. Sunt și-n frigider. Vii. D-aia se zice c-o să moștenească pământul. Ridică salteaua de la pat și-și face cruce. Vreo 200 de gândaci roiesc nervos în toate direcțiile, supărați că petrecerea de lux le este întreruptă de jetul susținut de otravă. Fug printre gunoaiele de tot soiul care zac abandonate acolo de cine știe când. Probabil de ieri-alaltăieri. Pe Nea Deratizatoru' nu-l miră că locatarii, indieni get beget, sunt atât de - hai să zicem - dezordonați și vag „dezinteresați“ de conceptul de curățenie & igienă. Știe și el de la Discovery, ca tot restul lumii, că India-i o țară jegoasă rău, în care infecțiile și microbii fac concurență serioasă spitalelor românești „dezinfectate“ de Hexi Pharma. Nu, ce-l omoară nervos este că cei mai mulți dintre orientalii cazați la Constanța, din apartamentele cărora a scos carcalaci și ploșnițe cu fărașul, studiază aici o formă sau alta de medicină. Și, din apartamentele astea pe care nici măcar mama napalmului și Zyklon B-ului n-ar reuși să le curețe, oamenii ăștia se duc să facă practică la spital. După cum spuneam, nu-i rasist, doar observă. Pe de altă parte, nici nu vrea să fie ipocrit - de când cu moda studiilor medicale ieftine, afacerile sale au crescut spectaculos. Căci carcalacii au un talent aparte de a circula prin conducte și prin cutiile de plastic ale cablurilor de internet & telefonie. Și-ajung la vecini. Și la vecinii vecinilor.