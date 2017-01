Colțul Troll-ului - Super-atacul devastator al bombasticului

Când mai toate studiile europene relevă că 90% dintre tineri sunt analfabeți (semi)funcționali și că IQ-ul mediu al telespectatorului român e de circa 10% din numărul standard de canale TV, trebuie să îți reajustezi strategia de comunicare. Gâlceava dintre politicieni nu poate fi doar atât. Deși e mult mai puțin de atât, dacă o compari cu cea din America, spre exemplu, unde lui Michelle Obama i s-a urat să zburde liberă prin Congo și să-și asume adevărata formă, de cimpanzeu mascul. La noi, acuzele sunt la nivel de pumni aplicați de mine în plexul lui The Rock. Adică fix nimic. Dar, la TV, se transformă în război total. Ironiile de autobază sunt acuzații bombă. Comunicatele de la diverse instituții sunt informațiile spectaculoase care schimbă totul. Transmisia în direct a unei declarații e tot timpul în exclusivitate, deși pe masa acelui personaj sunt microfoanele tuturor televiziunilor, radiourilor și ziarelor din lume. Replicile de pe Facebook sunt atacuri devastatoare. Oare cum o să fie descrisă căderea unei rachete balistice peste o capitală europeană? Atac mega-uber-devastator? Și mai devastator decât componența noului Guvern din România? Dar cel mai și cel mai enervant e că a apărut un scurt clip cu Grindragnea ăsta care fumează nervos într-un birou. A fost înregistrat de o cameră lăsată în fața unei uși, în stilul ăla „În spatele acestei uși ți se decide soarta! Când ușa se deschide, afli dacă mori sau nu!“. Și cu transmisie în direct - „Deocamdată, ușile sunt închise. Nu avem nicio informație nouă și am intrat live să îți spun că nu am, ca să nu crezi că am și nu îți zic. Când vom avea... când vom avea? Când se deschid ușile. Și, pentru că e atât de important, cu urmări nebănuite, teribile, monumentale, vom filma ușa asta închisă vreo trei ore. Dacă se uită Superman, poate vede prin ușă și ne sună și pe noi să ne vândă exclusivitatea“. Și uite că s-a întâmplat. Fuma ăla, încălcând legea, motiv pentru care trebuie omorât.