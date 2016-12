Colţul Troll-ului - Table, gen

Acum ceva vreme, cam tot prin februarie, a murit generalul Dobrescu. Mulţi nu-l ştiţi, nici n-aţi avea cum. Era un pensionar simpatic, trecut prin ambele Războaie Mondiale, care locuia într-o vilă cochetă pe malul Dunării, undeva pe insula Corbu (în apropiere de Drobeta Turnu Severin). Din când în când venea la Constanţa, în vizită la nepoţi, şi atunci jucam table. Încontinuu. Patru - cinci ore pe seară. Alte două - trei ore pe zi. Omul era un maestru, arta lui n-avea nicio legătură cu norocul la zar. După ce a murit, m-am dus în parcul Tăbăcăriei, în căutare de adversari valoroşi. După două zile am fost dat afară din cercul de tablagii şi somat să nu revin prea curând. Îi bătusem pe toţi urât de tot, cu „marţi” and all that jazz. Nici n-am mai jucat table de atunci, dar am găsit alte oportunităţi de PvP (jucător contra jucător - n.r.). Mă roade însă o întrebare. Cum va arăta un club constănţean al pensionarilor peste vreo 30 de ani? Vom avea wireless şi console PlayStation8? Ne vom duela în arenă la World of Warcraft/Tanks sau în grandoarea profilelor de pe Facebook? Vom juca golf pe Wii? Ne vom înjura în tweet-uri? Ce va fi „oldschool” în viitor? Speranţa mea este că într-o bună zi, un tânăr de 17 - 18 ani va intra în club, se va uita uimit la tabla scorojită din lemn şi la piesele de plastic, îşi va da jos căştile şi ochelarii holografici şi va întreba - „Ce-i asta, moşule?”. La care eu voi răspunde: „Table, gen”.