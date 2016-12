Colțul Troll-ului - Trist! Mă dau banii afară din casă...

Acum câteva zile, ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu-de-ea, o dădea electoral că avansul PIB se simte în buzunarele românilor, care aruncă, în anul de grație 2016, cu bani în stânga, în dreapta și-n mall, ba chiar le și rămâne cash de pus la saltea. E dovadă că tehnocrația nu-i comunistă, așa cum vede toată lumea normală la cap, ci o chestie mișto. Se pare că băieții de la Provident n-au primit memo-ul de la Mi(ni)sterul Finanțelor. Ei spun că, pentru cei mai mulți dintre români, salariul se evaporă rapid, 33% nefiind în stare să economisească nici măcar 50 de bani, de la o lună la alta. Nu știu despre ce vorbiți, băieți! Eu unul nu știu ce să mai fac cu banii. Zi de zi vine PIB-ul și-mi îndeasă în cutia poștală teancuri de bancnote. Deja am ajuns să-i folosesc ca opritoare pentru uși... Am încercat să-i pun și la baie, dar sunt din polimer și nu-i combinație. Și mai zic cei de la Provident că numărul celor care economisesc a scăzut constant, de la 28% în 2013 la 26,4% în 2016; ba mai mult, jumătate dintre cei chestionați s-au arătat îngrijorați de datoriile pe care le au. Și că 60% dau de dracu' când se lovesc de cheltuieli importante, având bani doar ca să-și acopere nevoile primare (datorii la bancă, facturi la curent, întreținere și, poate, ceva de mâncare). Sunt nebuni, ce mai. De când cu Anca Dragu-de-ea, în nevoile mele primare am inclus și achiziția unui ceas elvețian pe zi, plimbarea cu Rolls Royce-ul și ora de șah cu majordomul meu preferat.