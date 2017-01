Colțul Troll-ului - Uite de ce ne-am linșat primarul!

În 2016 am tras ca un sclav la muncă. Am alergat ca un ogar corporatist, am băgat overtime, am pierdut weekend-uri, am stat cu perfuzii de vitamine la office și am dormit cel mult cinci ore pe noapte. De ce? Pentru că aveam un vis. Trebuia să strâng un milion de euro, ca să-mi pot cumpăra vilă în comuna Corni din județul Botoșani. În caz că nu știi... de fapt, sigur nu știi, că ești un sărac, Corni e Hamptons de România, e coastă de porc, pardon, de Azur autohtonă. E locul în care TREBUIE să fii, dacă vrei statut și respect. Când tragi coca în club de fiță și agăți o bucățică bună, te urci în limuzina de închiriat și mergi la Corni. Altfel te lasă aia ca pe ultimul fraier cu penthouse în București. Și-n fine, chiar dacă nu ești de viață, ca mine, și ții la familie și alte arhaisme d-astea, tot în Corni, Botoșani, trebuie să ajungi. Cea mai mică locuință are 1.500 mp și niciun etaj. Acolo stă paznicul de la bariera de acces în comună. Drumurile sunt mai drepte ca alea din Germania, marcajele sunt mai frumoase ca alea din ultima zi de campanie electorală românească. Spitalul e la nivel de clinică privată din Alpii elvețieni, cu servicii gratuite pentru rezidenți și un stoc de medicamente administrat local, independent de bugetul părăginit al Ministerului Sănătății. Comuna are centrală nucleară-ecologică și oferă curent la prețuri infime față de furnizorii clasici din țară. Magazinele-s deschise non-stop, iar Harvard-ul are o grădiniță-satelit aici; asta a fost o mutare de atitudine, un răspuns la școala 1 - 8 făcută de Oxford. Ce mai, e raiul pe pământ. În Corni, PIB-ul pe cap de locuitor e peste ăla din Luxemburg, care-i de vreo 200 de ori mai mare decât media din România. Și avem și o biserică mare și frumoasă, la care invitați speciali la sărbătorile importante sunt Arsenie Boca și Iisus însuși, care nu-s morți, apropo, ci doar au niște onorarii imposibil de plătit de plebe. Zic toate astea ca să înțelegi de ce-am ieșit în stradă și am aruncat cu ouă în primar pentru că n-a organizat festivalul de iarnă. Ne-am făcut de râs, ce naiba. Vreo trei familii s-au mutat la Cannes, iar U2 și-a anulat concertul programat de Ziua Îndrăgostiților...