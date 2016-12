Colțul Troll-ului - Un ATM cu chef de joacă mi-a ruinat weekend-ul

Un super-start de weekend e atunci când, la 10 seara, bancomatul se blochează la ecranul „Tranzacția se procesează“. Și o procesează de o ia naiba, o procesează de nu mai știe cum o cheamă. O procesează atât de mult încât are timp și Enel-ul să se trezească din letargie și să taie curentul. Dar hai să nu ne panicăm, hai să sunăm, că-i un telefon cât malul între cele două ATM-uri. Evident, la așa oră târzie, nu vine nimeni să desfacă jucăria și să-ți dea cardul. Trebuie dat un restart, care are sau nu șanse să convingă ATM-ul că nu-i frumos să iei cardul și banii omului fără să oferi ceva în schimb. Tehnicianul fie doarme, fie se joacă ceva online, așa că durează vreo 15 minute până când ecranul ATM-ului se întunecă, iar PC-ul rablagit care-l controlează începe complicata procedură de restart. E cu Windows XP, ceea ce-i amuzant, căci Microsoft nu mai oferă suport tehnic pentru acest sistem de operare de o bună vreme. Asta-l face, în teorie, și mult mai vulnerabil în fața hackerilor. Dar, slavă cerului, hackerii români sunt atât de buni încât n-ar fi nicio provocare să spargă ATM-urile astea. Bancomatul repornește, dar nici urmă de card. De bani ce să mai vorbim. Erau, din păcate, euro, puși în mașinărie ca să fie schimbați și apoi transferați pe contul de lei. Deci nu se poate alimenta contul. Cazul trebuie dat la investigat, iar asta durează. Luni dimineață etc. Dar cardul e OK; a dispărut, dar e OK, va fi blocat temporar, până ajung eu sâmbătă dimineață, în unica mea zi liberă, la bancă. Ceea ce și fac, cu sufletul împietrit de somn. Dar surpriză - cardul, dintr-un super-exces de zel, a fost blocat de tot și trebuie să ajung luni să iau altul. Păi să nu mergi la ghișeu să plătești facturi, de-acum încolo, pe rit vechi?