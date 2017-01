Colțul Troll-ului - Un Pokemon de 7,5 miliarde dolari

Dincolo de crizele financiare care se întrevăd printre gratiile băncilor veșnic insolvente, de summiturile NATO în care se decide că România e, ca-n vremurile medievale, un vasal fără greutate și de luptele pe produse românești și comisioane bancare, în altă lume, adică în Asia, valoarea de piață a companiei japoneze Nintendo a crescut luni cu peste 7,5 miliarde dolari (cel mai mare avans din 1983 încoace), datorită unui joc pentru telefoane mobile - Pokemon Go. E cu realitate virtuală, adică mega hype! Jocul, disponibil în SUA, Australia și Noua Zeelandă (deci nu în Asia), a ajuns instantaneu în vârful topurilor celor mai populare aplicații, având, în doar câteva zile, aproape la fel de mulți utilizatori ca legendara rețea de socializare Twitter. Sunt vești bune și pentru cei care vând dispozitive VR. Google, spre exemplu, are unul din carton biodegradabil (adică investiție zero), pe care-l vinde cu vreo 12,5 dolari... Și mai amuzant este că Pokemon Go nu este făcut de Nintendo, ci de firmele Niantic (dezvoltator de jocuri bazate pe realitate augmentată) și Pokemon Company. Doar că Nintendo este acționar la ambele! Jocul urmează să fie lansat în Marea Britanie și restul Europei, în următoarele zile, și ar trebui să genereze venituri lunare de 140 - 196 milioane dolari pentru a avea un impact notabil asupra profitului Nintendo. La ce nebunie îl înconjoară, probabil că avem în față următorul Candy Crush Saga.