Colţul Troll-ului - Unde eşti tu, Darth Vader, doamne?!

O să spun asta până mor - ne trebuie Jedi. Închipuiţi-vă cum ar fi decurs sosirea suporterilor unguri în Capitală dacă pe peronul Gării de Nord ar fi fost Darth Vader. N-ar fi mişcat nimeni în front. Şi dacă ar fi avut vreun cefos curajul să aprindă o petardă, i-ar fi fost greu să o arunce având plămânii lichefiaţi şi picioarele retezate. Jandarmii nu au suficientă forţă ca să impună respect, în mare pentru că n-au voie (legal) să te omoare. Şi, în plus, dacă v-aţi uitat ieri la TV, aţi observat sigur că un jandarm cu armură era mai firav decât ultraşul ungur de talie medie. Fără doar şi poate, vecinii noştri fie au dat drumul tuturor puşcăriaşilor pentru marele meci, fie au strâns toţi agenţii de pază din ţară şi i-au trimis la est de graniţă, în vacanţă. Un Jedi este peste toate legile astea care mai rău încurcă lucrurile şi, în plus, are o condiţie fizică mult mai bună, căci nu trăieşte cu gogoşi şi McShaorma. Altfel, ce soluţii avem? Să luăm site-ul de cultură şi să-l băgăm în dubă? Nu rezolvăm nimic. Interesant ar fi fost ca jandarmii să-i fi lăsat pe ultraşii noştri, de la Steaua, Rapid şi Dinamo, să se „împrietenească” cu ungurii. O mică notă - probabil că asta s-a întâmplat după meciul de vineri seară, dar ce mai contează? Ungurii le-au stricat multor bucureşteni ziua. Sau ce-ar fi fost ca primăria să fi adunat toţi cei 60.000 de maidanezi şi să-i fi asmuţit asupra suporterilor scandalagii? Potrivit autorităţilor, Bucureştiul a fost devastat ieri de 3.000 de străini. Un calcul simplu arată că fiecare ultraş ar fi fost păzit de 20 de câini. Mai mişca cineva? Dar astea sunt soluţii fanteziste. Avem mai mari şanse ca din laserul de la Măgurele să facem prima sabie de Jedi (lightsaber) decât ca maidanezii să dispară sau să fie dresaţi pentru controlul mulţimilor. Desigur, va mai trebui să rezolvăm nişte probleme pur româneşti, de genul „Cine îi plăteşte pe Jedi suficient de bine ca să nu poată fi mituiţi?” sau „Ce taxe vor creşte ca să-i putem antrena pe Jedi?”, dar poate ne ajută FMI.