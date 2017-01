Colțul Troll-ului - Vânzările de antialergice explodează înaintea alegerilor

Se apropie alegerile. Au început să se bată partidele în programe economice, se aruncă în toate direcțiile cu salarii mai mari, pensii mai speciale, taxe mai mici spre deloc și alte lucruri feng-shui, care te fac să înțelegi exact de ce locul întâi în piața autohtonă a medicamentelor e ocupat de cele anti-alergii. Culmea, taxele mai mici sunt... OK. Un Cod Fiscal e un simplu reper, care nu produce nici deficite și nici nu supraîncălzește economia. Pentru asemenea „rezultate“ avem nevoie de politicieni care cheltuie bugetul țării pe toate tâmpeniile posibile și imposibile. Cum e programul Diaspora Start Up, spre exemplu. Vorba analistului Florin Cîțu - dacă ai studiat în străinătate, statul nu-ți recunoaște diploma; vrei să faci business aici, perfect, ia câteva mii de euro, dar ești forțat să iei lecții de antreprenoriat de la ONG-urile... românești. Ăștia-s oamenii care promit reduceri de taxe, ceea ce-i ciudat (și nu prea). De ce zic asta? Pentru că, deși toată suflarea politică susține reducerile de taxe, problemele apar la implementare. Apar imediat scuzele - e impact asupra bugetului, e nevoie de prudență, e un context trist și meschin, cu Brexit și altele, trebuie să facem un studiu de impact etc. și etc. În plus, în adâncul creierului, toți politicienii sunt încă ferm convinși că, pentru a reduce o taxă, este neapărat nevoie să majorezi alta. „Desigur, e posibil ca o reducere de TVA să însemne venituri mai mici din taxă. Dar înseamnă venituri mai mari pentru mediul privat. Efectele se văd după ce oamenii decid ce fac cu banii - investesc sau economisesc? Decizia ține de așteptările lor în privința economiei. Nu există nicio relație între nivelul taxelor și sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Contează ce se întâmplă cu cheltuielile publice, iar taxele mai mari oferă, în teorie, mai mulți bani care să fie distribuiți discreționar“, explică Florin Cîțu. La final, nu uita asta - dacă cineva vine și atacă reducerile taxe, verifică dacă nu cumva e unul dintre cei care, în 2006 & 2007, se jura că România va fi ocolită de criză.