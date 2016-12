Colțul Troll-ului - Vrei să fii „jmeker“ și să fentezi Fiscul? Învață de la Facebook!

Te simți bine când te duci la Fisc și-ți plătești impozitele? Te gândești că ceea ce faci cântărește greu în bunul mers al țării? Simți că îți faci datoria de rotiță în mecanism? Că tu, mic cum ești, te rotești în același angrenaj cu marile roți? E foarte drăguț ceea ce crezi tu. DAR E GREȘIT! Mecanismul e format DOAR din roți mici și prostuțe. Roțile mari s-au rupt demult și se învârt în legea lor. Uitați-vă la Facebook. A plătit anul trecut un impozit pe profit de fix 4.325 lire sterline (5.837 euro) în Marea Britanie. Asta în condițiile în care angajații din Londra ai companiei au câștigat, în medie, 283.290 euro pe an. De ce? Pentru că roțile mari sunt și deștepte. Compania și-a răsplătit cei 362 de salariați cu acțiuni în valoare de 47,7 milioane euro, astfel că divizia britanică a înregistrat o pierdere contabilă de 28,5 milioane lire. Rotițele nu pot face, din păcate, același truc, din cauza firmelor la care se rotesc, care insistă să transmită Fiscului situațiile financiare. Și astfel se ajunge la situații 100% penibile, în care statul încasează de la un simplu sclav, pardon, salariat, mai mulți bani decât de la mamuto-gigantul Facebook. Uite matematică - o persoană cu salariu mediu de 35.750 euro pe an (în Anglia, liniștiți-vă) plătește taxă pe venit de 3.290 euro, plus CAS de 2.985 euro. În total - 6.275 euro. Facebook - 5.837 euro. La FB asta se cheamă optimizare a costurilor. La contribuabilul de rând se numește exploatare. Dați un Like!

