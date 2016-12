Colțul Troll-ului - Dacă nu-i Panama, e altă panaramă

Dragu de ea, Anca Dragu, al nostru ministru de Finanțe, plus secretarul de stat on și offshore Gabriel Biriș participă, în acest weekend, la Ecofin, reuniunea de Finanțe a UE, la care fiecare țară se va lăuda cu câți jmekeri are pe listele Dosarului Panama Papers. Marele șpil este că Panama va adopta, până în 2018, standarde internaționale de raportare fiscală și va participa la schimbul automat de informații de gen; lucru inutil, de altfel, pentru că n-a fost, nu este și nici nu va fi vreodată singurul paradis fiscal de pe Terra. La câte insule și insulițe sunt în Pacific, cei 0,1% care controlează 99% din resursele lumii vor găsi întotdeuna o plajă aurie pe care să ridice o bancă frumoasă, în stil colonial, în care să spele milioane peste milioane, în timp ce plebea va continua să plătească taxe și să trăiască de pe-o zi pe alta, în cazul României, de pe-o lună pe alta, în cazul țărilor din eșalonul doi, respectiv de pe un an pe altul, în cazul mega-dezvoltaților. De notat că, întru liniștea sufletească a sclavilor, pardon, contribuabililor, președintele Klaus Iohannis (da, încă mai există, nu fi rău!) a semnat vineri decretul de promulgare a legii schimbului de informații și alte cele. În teorie, ANAF i-ar putea găsi mai ușor pe băieții deștepți care scot TIR-uri cu bani din România. În practică, pentru că Fiscul este cea mai independentă instituție din spațiul carpato-danubiano-pontic, cei prinși vor fi probabil cei care n-au făcut suficient „lobby“ și cei care nu s-au alăturat culorii politice a momentului.