Columbus Day la American Corner

Odată cu începerea unui nou an universitar, aşa cum ne-a obişnuit, American Corner Constanţa (organism ce funcţionează în cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa), îşi reia activităţile organizate pe diferite teme culturale legate de Statele Unite. „Cu această ocazie, mă bucur să aduc la cunoştinţa tuturor celor interesaţi că prima activitate a avut loc ieri şi a celebrat „Ziua lui Columb”/”Columbus Day”, care se sărbătoreşte în Statele Unite, în fiecare an, pe data de 12 octombrie. La eveniment au participat studenţi de la Facultatea de Litere, specializarea Studii Anglo-Americane, anul I şi Liliana Cristina Mitrovici - Fulbright Scholar. Prof. coordonator al acestei manifestări a fost Raluca Rogoveanu, de la Universitatea Ovidius, care a prezentat viaţa navigatorului şi exploratorului Cristofor Columb. A urmat apoi un concurs Quiz, cu timp limită, iar studentul care a întrunit punctajul maxim a primit drept premiu materiale informative şi cărţi despre Statele Unite. Acţiunea a continuat cu un dialog între profesor şi studenţi pe tema menţionată şi cu vizionarea filmului “1492 Conquest of Paradise”, a declarat Rodica Toma, coordonatorul American Corner. Menţionăm că, pe parcursul anului universitar trecut, American Corner a organizat numeroase astfel de manifestări, atrăgînd liceeni şi studenţi constănţeni, indiferent de profilul în care se înscriau. Vizionarea de filme tematice şi discuţiile ulterioare, moderate de cadrele didactice, s-au dovedit a fi instrumente inspirat alese în transmiterea mesajului American Corner.