Coman ratează EURO 2008

Ghinioanele par să lovească fără întrerupere naţionala României, selecţionerul Victor Piţurcă pierzînd doi jucători importanţi înaintea turneului final al Campionatului European. După ce mijlocaşul Ovidiu Petre s-a accidentat stupid în timpul vacanţei din Antalya, portarul Dănuţ Coman şi-a fracturat degetul mare al mîinii stîngi în timpul unui antrenament în cantonamentul de la Mogoşoaia. Jucătorul va purta ghipsul timp de trei săptămîni, iar după aceea va avea nevoie de alte două sau trei săptămîni de recuperare, urmînd să rateze participarea la Euro 2008. “Nu-mi vine să cred că pot rata Euro. Am vorbit şi cu Piţi şi i-am zis că vreau să rămîn şi aşa, poate îmi va trece mai repede, dar mi-a zis că nu se poate. Am trecut prin multe pînă acum, dar ce mi s-a întîmplat acum nu credeam că voi trăi vreodată. Am strîns din dinţi, am apărat cu umărul lovit şi tot ce am făcut am făcut pentru Euro, iar acum văd că nu mai pot ajunge acolo”, a spus Coman. În locul său, Piţurcă l-a chemat de urgenţă pe portarul campioanei CFR Cluj, Eduard Stăncioiu, debutant la echipa naţională. “Îmi pare bine şi sînt fericit că voi merge la Euro, dar, sincer, regret enorm ceea ce i s-a întîmplat lui Dani Coman”, a explicat Stăncioiu. Seria veştilor proaste a continuat şi ieri, cînd Gabi Tamaş nu s-a putut antrena alături de coechipierii săi. Fundaşul central de la Auxerre a acuzat dureri la glezna piciorului drept, fiind suspect de entorsă, însă medicii naţionalei au asigurat că nu se pune problema absenţei lui Tamaş de la EURO 2008.

Chivu a ajuns la Mogoşoaia

Lotul aflat în cantonamentul de la Mogoşoaia s-a completat ieri, după venirea în ţară a lui Cristi Chivu, care sîmbătă seara a jucat pentru Inter în finala Cupei Italiei. Căpitanul “tricolorilor” a ajuns la baza de la Mogoşoaia în jurul prînzului, dar nu s-a antrenat din cauza oboselii. “Sînt foarte bucuros că mă prezint la lot apt aproape din toate punctele de vedere. Vom merge la turneul final să ne jucăm şansa. Vom vedea ce vom face. Îmi pare rău pentru Ovidiu Petre şi Dani Coman că nu vor fi prezenţi la turneul final, dar asta este viaţa, acesta este fotbalul”, a spus Chivu. Tot ieri, Adrian Mutu a susţinut o conferinţă de presă, în care a declarat că nu se teme de adversarele de la turneul final şi vrea ca evoluţia sa să fie pe măsura aşteptărilor tututor suporterilor “tricolorilor”. “Avem în faţă unele dintre cele mai mari echipe din lume şi trebuie să arătăm toţi că putem să jucăm la acest nivel. O să fie greu, dar sper ca echipa să joace aşa cum ştie şi să reuşim să facem lucruri mai bune decît se aşteaptă lumea. Pentru că toată lumea ne dă a patra şansă, dar şi această mică şansă o ţinem strîns lîngă noi şi vrem să o fructificăm la maximum”, a spus vedeta Fiorentina, care a dezvăluit că Viorel Păunescu şi Gigi Neţoiu au oferit, fiecare, jucătorilor din naţională, cîte 600.000 de euro drept primă dacă trec de faza grupelor, mai mult decît finanţatorul stelist Gigi Becali, care a promis 500.000 de euro.