Comandantul de navă român dispărut a fost ucis?!

În cazul dispariţiei misterioase a comandantului navei „Morning Cloud”, sub pavilion Liberia, balanţa care pendula între accident şi omor începe să se încline înspre crimă. Biroul Federal de Investigaţii (FBI) cercetează cazul românului Liviu Iliescu, dispărut de pe nava „Morning Cloud”, iar cazul a ajuns, vineri, la procurorul Districtului Louisiana. „FBI a deschis o anchetă în cazul căpitanului de vas dispărut de pe nava Morning Cloud, iar în prezent se fac cercetări, în care sînt implicate mai multe agenţii”, a declarat Kathy English, reprezentant al Parchetului din New Orleans. La cercetări participă atît Paza de Coastă, cît şi Poliţia de Frontieră. De asemenea, autorităţile din România şi din Liberia - ţara de pavilion a vasului - au fost informate despre incident şi vor fi cooptate în anchetă, a adăugat oficialul citat. Un reprezentant al FBI în New Orleans a confirmat implicarea poliţiei federale în investigaţia privind dispariţia căpitanului român. “Biroul Federal investighează o posibilă crimă comisă în apele internaţionale” a declarat, vineri, Sheila Thorne, agent special în cadrul Biroului. Potrivit convenţiilor internaţionale, incidentele care au loc pe un vas aflat în apele internaţionale intră în jurisdicţia statului în care este înregistrat vasul. FBI îşi asumă însă jurisdicţia sau oferă sprijin în investigarea incidentelor comise în apele internaţionale atunci cînd vasul are ca port de origine sau port de sosire un port american. De asemenea, un purtător de cuvînt al Pazei de Coastă americane a declarat, vineri, că pînă la finalizarea cercetărilor, nava Morning Cloud va rămîne ancorată la New Orleans, “făcînd parte din ancheta care are loc”. Ministerul Justiţiei (MJ) din România a transmis, la rîndul său, Departamentului de Justiţie al SUA cererea de asistenţă judiciară internaţională formulată de Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) în cazul dispariţiei comandantului Iliescu. Potrivit unui comunicat al MJ, prin cererea adresată SUA, autorităţile judiciare române au solicitat acordarea de asistenţă în vederea soluţionării cauzei penale avînd ca obiect cercetarea penală a faptelor despre care se presupune că ar fi fost săvîrşite la 23 mai la bordul navei „Morning Cloud” împotriva comandantului acesteia, cetăţeanul român Liviu Iulian Iliescu. MJ precizează că asistenţa a fost solicitată în temeiul Tratatului dintre România şi SUA privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington, la 26 mai 1999. În 29 mai, în urma analizei unor informaţii primite de la autorităţile judiciare americane, PICCJ s-a autosesizat din oficiu cu privire la comiterea infracţiunii de omor asupra cetăţeanului român Iliescu. „În fapt, s-a constatat că la data de 23 mai, în timp ce nava Morning Cloud se afla în apele internaţionale ale Oceanului Atlantic, comandantul acesteia a dispărut. În urma cercetărilor efectuate la faţa locului, în cabina comandantului au fost identificate pete de culoare roşie, ce păreau a fi de sînge. De asemenea, s-a mai constatat că ultima consemnare a comandantului din registrul de bord al navei datează din 23 mai”, a declarat Biroul de Presă al PICCJ. În vederea soluţionării cauzei, Parchetul General a înaintat MJ o cerere de comisie rogatorie internaţională, pentru a fi transmisă autorităţilor judiciare americane competente, acestea urmînd să procedeze la efectuarea actelor de cercetare penală specifice, împreună cu un procuror român care se va deplasa săptămîna viitoare în SUA.

Liviu Iliescu a cerut să fie schimbat în timpul voiajului

Amintim că dispariţia comandantului român a fost observată în 24 mai, cînd nava se afla în marş, în Oceanul Atlantic. Şeful mecanic s-a dus în cabina comandantului pentru că avea nevoie de ajutorul său şi a văzut că Liviu Iliescu nu era acolo. Imediat, a fost dată alarma şi echipajul a început să-l caute pe comandant la bordul navei. Deoarece verificările nu au dat niciun rezultat, membrii echipajului au tras concluzia că Iliescu a căzut peste bord. Au fost anunţate şi autorităţile americane, care au întors nava din drum şi au trimis în zonă mai multe elicoptere şi nave de patrulare. Căutările nu au dus, pînă în prezent, la niciun rezultat. Sorin Gabriel Mihalcea, managerul Zodiac Maritime Agencies Ltd (societatea cu care Iliescu a plecat în voiaj şi cu care, din ianuarie 2003, a efectuat şase voiaje internaţionale pe diferite nave - n.r.) a declarat şi el că românul a fost căutat pe mare de-a lungul drumului străbătut din momentul în care a fost văzut ultima dată la bord. Reprezentanţii companiei precizează că Iliescu s-a îmbarcat la bordul navei la 5 decembrie 2007, urmînd să fie repatriat la sosirea în portul New Orleans, ca urmare a terminării contractului. Echipajul navei era constituit din 26 de marinari, dintre care doi români. “Moning Cloud” a plecat din portul Yuzhny, din Ucraina, la 1 mai şi se îndreapta către New Orleans, unde trebuia să ajungă în cursul zilei de marţi, 27 mai. „Următorul pas al anchetei va fi investigarea echipajului, controlarea celorlalte cabine de pe vas şi prelevarea de probe. Anchetatorii americani vor face tot posibilul pentru a descoperi ce s-a întîmplat cu comandantul vasului. În cazul în care este într-adevăr vorba despre o crimă, atunci lucrurile se vor complica pentru familia românului dispărut. Va fi vorba despre un făptaş şi este posibil ca asigurarea să nu acopere şi acest aspect. Familia poate cere daune de la vinovat, dar este puţin probabil ca acesta să poată plăti”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Paradoxul face ca Liviu Iliescu să fi dorit să fie schimbat cînd a ajuns în Portul Pireus, în Grecia însă, pentru că nu exista înlocuitor, acest lucru nu a fost posibil. La auzul veştii dispariţiei, soţia şi fiul comandantului, Iuliana şi Cătălin Iliescu, au respins cu vehemenţă una dintre posibilităţile pe care anchetatorii le-au luat în considerare, aceea a suicidului, sperînd că, totuşi, Liviu Iulian Iliescu, se află, undeva, la bordul navei.