Comandantul navei Medy, găsit nevinovat

A SALVAT ECHIPAJUL În urma cercetărilor efectuate în cazul naufragiului cargoului Medy, sub pavilion turcesc, comisia de anchetă a Căpităniei Zonale Constanţa a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de comandantul cargoului. „Comisia nu a găsit probe directe care să impună răspunderea penală a comandantului navei. Au fost anumite neconcordanţe, însă comandantul a acţionat conform prevederilor internaţionale“, a declarat Alexandru Mezei, şeful Căpităniei Zonale Constanţa. Totodată, în timpul verificărilor, specialiştii au stabilit că încărcarea cu balast a navei nu a fost făcută în mod corect, fapt care a contribuit la scufundarea cargoului. Mai mult, comisia a descoperit că în momentul în care au părăsit nava, marinarii au lăsat mai multe uşi etanşe deschise. Reprezentanţii Căpităniei Zonale Constanţa spun, însă, că aceste probe sunt indirecte şi că graba cu care marinarii au părăsit nava a fost pusă pe seama grijii comandantului de a îşi salva echipajul. „Marinarii plângeau şi strigau după ajutor. Credeau că nu vor mai scăpa cu viaţă. Cu fiecare clipă care trecea în aşteptarea navelor de salvare, vasul nostru se înclina din ce în ce mai mult. A fost groaznic! Totul a început din momentul în care am ieşit în larg. Am încercat să remediem această problemă însă nu am reuşit“, a declarat Ghiural Turk, comandantul navei „Medy“, în momentul în care a coborât de pe nava care i-a salvat pe chei. Nava Medy era încărcată cu 3.247 de tone de fier vechi şi plecase din dana 115 a Portului Constanţa Sud Agigea, cu destinaţia Istanbul.

AMENDĂ. Singura măsură luată împotriva comandantului a fost amendarea lui cu 50.000 de lei pentru irizaţiile de produse petroliere apărute pe luciul apei la scurt timp după ce cargoul a ajuns pe fundul mării. Echipa de scafandri care s-a scufundat la scurt timp după naufragiu a constatat o serie dintre neregulile menţionate de specialişti în raport. „Din raportul scafandrilor a reieşit faptul că la magaziile 1 şi 2 din prova navei lipsesc capacele. Rămâne de văzut dacă acestea au fost smulse de presiune în momentul în care nava s-a scufundat sau dacă lipseau“, a declarat la acea dată directorul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, Ion Voicu.