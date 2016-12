Combaterea îmbătrânirii populaţiei prin imigraţie

Provincia canadiană New Brunswick se confruntă cu un fenomen de îmbătrânire a populaţiei, care a determinat autorităţile să ia măsuri în favoarea imigranţilor, inclusiv a celor români. Spre deosebire de statul american vecin Maine, New Brunswick a dezvoltat o strategie de creştere a populaţiei sale, care pare să funcţioneze. După o perioadă de regres, numărul persoanelor care s-au mutat în provincie l-a depăşit pe cel al persoanelor care o părăsesc. Cu o rată scăzută a naşterilor şi o populaţie redusă, Canada a elaborat o politică naţională destinată atragerii antreprenorilor şi muncitorilor calificaţi. Statul New Brunswick s-a folosit de această politică în ultimii zece ani, semnând un acord cu Guvernul federal în vederea urgentării procesului de obţinere a vizelor pentru străinii cu anumite calificări care vor să pună bazele unei afaceri în zonă. Cei mai mulţi imigranţi provin din Coreea de Sud şi China, dar printre ei se numără şi 30 de români care au fost angajaţi de compania Ganong Bros Ltd, producător de ciocolată din oraşul oraşul St. Stephen. Potrivit presei, firma a depus eforturi deosebite pentru a-i determina pe muncitorii români să rămână: le-a găsit apartamente unde să locuiască şi chiar le-a umplut frigiderele cu alimente. Ulterior, toţi muncitorii români au depus cerere pentru a obţine statut de rezident permanent.

Printre strategiile aplicate de autorităţile din New Brunswick pentru a-i atrage pe imigranţi se numără ajutorul oferit pentru perfecţionarea cunoştinţelor de limbă engleză, ajutorul oferit pentru găsirea unei locuinţe sau a unui loc de muncă.